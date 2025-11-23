Logo

Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци

АТВ

23.11.2025

10:32

0
Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гласала је данас у Бањалуци.

Своју грађанску дужност обавила је у 8.30 часова на бирачком мјесту у Школи за слухом оштећене на Паприковцу.

СИниша Каран-23112025

Република Српска

Синиша Каран обавио своју грађанску дужност

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.

Жељка Цвијановић

Пријевремени избори 2025

