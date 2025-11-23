Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци

Извор:
АТВ
23.11.2025
10:32
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гласала је данас у Бањалуци.
Своју грађанску дужност обавила је у 8.30 часова на бирачком мјесту у Школи за слухом оштећене на Паприковцу.
Република Српска
Синиша Каран обавио своју грађанску дужност
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.
