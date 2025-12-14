Logo
И данас тмурно и веома хладно вријеме

АТВ

14.12.2025

Данас ће на сјеверу и истоку бити хладно и тмурно вријеме, док се сунчаније очекује на планинама и у јужним крајевима, саопштено је из РХМЗ.

У Републици Српској и ФБиХ током дана дјелимично разведравање уз сунчане периоде, док ће се у појединим мјестима магла задржати током цијелог дана.

Највиша дневна температура ваздуха од два до 10, на југу до 15 степени Целзијусових.

Друштво

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос по котлинама и уз ријечне токове преовладава магла, а у осталим крајевима је сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Временска прогноза

oblačno vrijeme

hladno vrijeme

РХМЗ

