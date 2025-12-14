И данас тмурно и веома хладно вријеме

Извор:
АТВ
14.12.2025
08:57
Коментари:0
Данас ће на сјеверу и истоку бити хладно и тмурно вријеме, док се сунчаније очекује на планинама и у јужним крајевима, саопштено је из РХМЗ.
У Републици Српској и ФБиХ током дана дјелимично разведравање уз сунчане периоде, док ће се у појединим мјестима магла задржати током цијелог дана.
Највиша дневна температура ваздуха од два до 10, на југу до 15 степени Целзијусових.
Друштво
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана
Дуваће слаб и промјенљив вјетар.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос по котлинама и уз ријечне токове преовладава магла, а у осталим крајевима је сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму