Огласио се почасни конзул у Сиднеју: Међу жртвама терористичког напада нема држављана БиХ

Конзул БиХ у Сиднеју, Амир Шахиновић, рекао је да у терористичком нападу у Сиднеју, у којем је 12 људи убијено а 29 рањено, нема држављана БиХ.
Поводом данашњег трагичног догађаја на Бонди плажи у Сиднеју, у којем је дошло до масакра и губитка невиних људских живота, изражавам најдубље саучешће породицама страдалих, као и солидарност са свим грађанима Аустралије.
''Према информацијама којима тренутно располажемо, нема повријеђених нити страдалих држављана Босне и Херцеговине у овом стравичном чину'', рекао је Шахиновић за Аваз.
Он је додао да почасни конзулат Босне и Херцеговине у Сиднеју наставља пратити ситуацију и остаје у контакту с надлежним аустралијским институцијама.
