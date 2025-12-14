Logo
Огласио се почасни конзул у Сиднеју: Међу жртвама терористичког напада нема држављана БиХ

Извор:

Аваз

14.12.2025

14:29

Огласио се почасни конзул у Сиднеју: Међу жртвама терористичког напада нема држављана БиХ
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

Конзул БиХ у Сиднеју, Амир Шахиновић, рекао је да у терористичком нападу у Сиднеју, у којем је 12 људи убијено а 29 рањено, нема држављана БиХ.

Поводом данашњег трагичног догађаја на Бонди плажи у Сиднеју, у којем је дошло до масакра и губитка невиних људских живота, изражавам најдубље саучешће породицама страдалих, као и солидарност са свим грађанима Аустралије.

''Према информацијама којима тренутно располажемо, нема повријеђених нити страдалих држављана Босне и Херцеговине у овом стравичном чину'', рекао је Шахиновић за Аваз.

cvijanovic zagreb

Република Српска

Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Он је додао да почасни конзулат Босне и Херцеговине у Сиднеју наставља пратити ситуацију и остаје у контакту с надлежним аустралијским институцијама.

