Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Извор:
АТВ
14.12.2025
14:16
Коментари:0
Најоштрије осуђујем ужасни терористички напад на јеврејску заједницу у Сиднеју, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
''Овај гнусни чин, извршен током прославе Хануке, обавезује на још снажнију заједничку борбу против тероризма и антисемитизма. У овим тешким моментима, Република Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ, како у Републици Српској и БиХ, тако и широм свијета'', написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
I strongly condemn the horrific terrorist attack against the Jewish community in Sydney. This heinous act, carried out during the celebration of Hanukkah, underscores the need for an even stronger, united fight against terrorism and antisemitism. In these difficult moments,…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) December 14, 2025
Свијет
2 ч2
Бања Лука
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
5 ч6
Република Српска
6 ч1
Република Српска
7 ч18
Република Српска
8 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму