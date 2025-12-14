Logo
Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Извор:

АТВ

14.12.2025

14:16

Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''
Фото: Srna

Најоштрије осуђујем ужасни терористички напад на јеврејску заједницу у Сиднеју, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

''Овај гнусни чин, извршен током прославе Хануке, обавезује на још снажнију заједничку борбу против тероризма и антисемитизма. У овим тешким моментима, Република Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ, како у Републици Српској и БиХ, тако и широм свијета'', написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Тагови:

Жељка Цвијановић

Терористички напад

Sidnej

Аустралија

