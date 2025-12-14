Видовић: Предложени буџет резултат анализе, а не списак нечијих жеља

Извор:
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да је предложени буџетски оквир за наредну годину од 7,409 милијарди КМ већи за 659 милиона КМ или 9,8 одсто него овогодишњи, те поручила да је урађен на основу анализе стања у Српској, а не нечијих жеља.
''Да је то списак жеља, као што су већ почели да тврде поједини, онда би далеко већи били проценти раста прихода. Они су, заиста, ниски и зато смо једним дјелом отишли у дефицит. Очекујемо да видимо какав ће бити раст прихода, а сигурно ће бити већи него што смо предложили'', истакла је Видовићева.
Она је нагласила да буџет Републике Српске никада није био списак било чијих жеља, јер се све планирано увијек и изврши.
''То је константна прича опозиције, као што је и константна прича да ћемо банкротирати, а види се да нисмо. Никоме ко живи у Републици Српској и ко је воли није до тога'', каже Видовићева.
Она је нагласила да је Република Српска стабилна, да су из овогодишњег републичког буџета измирене све обавезе, као и оне по основу задужења, те исплаћена сва приоритетна давања дефинисана Законом о буџетском систему.
Говорећи о Приједлогу буџета за 2026. годину који ће се наредне седмице наћи на сједници Народне скупштине Републике Српске, Видовићева је навела да су планирани буџетски приходи од 5,588 милијарди КМ, што је више за 116 милиона КМ или 2,1 одсто од овогодишњих, док су расходи 5,76 милијарди КМ и већи су за 337 милиона КМ или 6,2 одсто.
Када је ријеч о планираним буџетским приходима за наредну годину, Видовићева је истакла да су порески приходи пројектовани на 5,2 милијарде КМ, а непорески на 410 милиона КМ.
Осврћући се на буџетске расходе, Видовићева је указала да су највећи износи планирани за пензије и борачко инвалидску заштиту.
''За идућу годину пензије се повећавају за 6,55 одсто, јер је толика била рачуница по Закону о ПИО, те је планирано да се за те намјене издвоји 2,163 милијарде КМ, што је за 10 одсто више него у овој годни'', навела је Видовићева.
Она је истакла да је велика је ставка и на трошковима планирана на 1,407 милијарди КМ и да су та издвајања већа за 86 милиона или 6,5 одсто него ове године.
''Код буџетских корисника нису повећаване плате, изузев просвјете. И код основног, средњег и високог образовања, те културе, сви радници су добили повећане плате линеарно по 100 КМ, како смо одлучили прије три године, и то је усклађивање плата просвјетних радника са администрацијом. Сада тај период излази и то усклађивање плата износи, према приједлогу, 21 милион КМ'', прецизирала је Видовићева.
Она је напоменула да су повећане плате за судије и тужиоце јер се исплаћују по Закону о платама судија и тужиоца и аутоматски се коригују са растом просјечне плате у Републици Српској, те да је то повећање тешко укупно 4,3 милиона КМ.
Када су у питању борачка давања, каже Видовићева, укупно је за наредну годину планирано да буде исплаћено 579,2 милиона КМ или 97 милиона КМ више него ове године или у процентима изржено више за 25 одсто.
Видовићева је навела да су у оквиру тих издвајања највећа она за борачки додатак и износе 295,5 милиона КМ, што представља повећање од 60 милиона КМ, док је за инвалиднине предвиђено 230 милиона КМ, и то је повећање од 28,5 милиона КМ или 14,1 одсто.
''Имамо и унапређење материјалног положаја бораца за шта је предвиђено 9,6 милиона КМ и више је за 3,6 милиона КМ или за 60,8 одсто него ове године. За одлазак бораца у бање планирано је 1,5 милиона КМ и више је за 100 одсто него ове године. За здравствену заштиту бораца која се из буџета плаћа Фонду здравстевног осигурања намијењено је 24 милиона КМ, што је више за 9,5 милиона КМ'', каже Видовићева.
Она је истакла да је за здравство и социјалну заштиту за 2026. предвиђено укупно 662 милиона КМ или 14 милиона КМ више него ове године.
''За Фонд здравстевног осигурања биће издвојено 277 милиона КМ, односно 13,6 милиона КМ више или за 5,2 одсто у односу на ову годину. За Универзитетски клинички центар /УКЦ/ Републике Српске планирана су издвајања 70 милиона КМ, као што је то и у овој години'', рекла је Видовићева.
Према њеним ријечима, за инвестиције у здравству предвиђена су 62 милиона КМ или мање за око 2,5 милиона КМ него у овој години, јер се завршава дио инвестиција.
Она каже да ће за социјалну заштиту и личне инвалиднине из буџета бити издвојено више од 70 милиона КМ или за пет милиона КМ више него у овој години, док је за незапослене родитеље који имају четворо и више дјеце намијењено 70 милиона КМ.
''За Фонд дјечије заштите издваја се 45 милиона КМ, плус допринос који тај фонд наплаћује, што је на нивоу као и ове године. Процјена је да ће Фонд моћи измирити све своје законом прописане обевезе, а, ако дође до мањка средстава, буџет одмах повећава свој износ, како би се те обавезе уредно извршиле'', рекла је Видовићева.
Она је навела да је за образовање, ученички и студентски стандард, без плата запослених, превиђено је 85,3 милиона КМ, стипендије 5,2 милиона КМ, суфинансирање школарине четири милиона КМ, набавку уџбеника 6,3 милиона КМ, те превоз ученика 4,8 милиона КМ.
Видовићева је истакла да је Приједлогом буџета за наредну годину за привреду предвиђено 457 милиона КМ или 5,5 милиона КМ више него у овогодишњем.
''За подстицај за повећање плата радника предвиђено је 12,6 милиона КМ, што се односи на оне послодавце који повећају плате радника гдје буџет враћа износе за порезе и доприносе. То је мање у односу на претходни период за 33 одсто јер је Министарство привреде и предузетништва измијенило свој правилник, према којем се не субвенционишу порези и доприноси за банке, као и приређиваче игара на срећу'', рекла је Видовићева.
Међу подстицајима у привреди, буџетом за наредну годину планирана су 23 милиона КМ, а за нове технологије и унапређење привредних активности намијењена су два милиона КМ, што је као и у овој години.
Она је навела да је за "Воде Српске" предвиђено 15 милиона КМ, за "Жељезнице Републике Српске" 10 милиона КМ, затим за "Аеродроме" два милиона КМ, а за "Поште Српске" један милион КМ.
Према њеним ријечима, није се мијењала предложена висина подстицаја за пољопривреду који остају на 180 милиона КМ.
Она је напоменула да ће за Завод за запошљавање бити усмјерено 10 милиона КМ за подршку запошљавању, а да је исти износ намијењен и за Фонд солидарности.
