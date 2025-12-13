Проблеми логораша сажети у три захтјева

Извор:
АТВ
13.12.2025
19:11
Коментари:0
Побољшање правног и материјалног положаја логораша кроз измјену и допуну постојећих законских и подзаконских прописа, основни је задатак пред органима Савеза логораша Републике Српске у наредном периоду, закључено је, на данашњој сједници Предсједништва Савеза.
"Моји сапатници су овдје изнијели један огроман проблем на нивоу Српске и Бих а то су ове љекарске комисије су учинили понор логорашима на тај начин што су им одузели и смањиле категорије и тако да долазимо у једну позицију да када логораши треба да свједоче пред домаћим и страним судовима суоче се са питањем када га питају да ли је логораш он мора рећи нисам”, каже Нинко Ђурић, логораш.
Посебна пажња посвећена је захтјевима за новчано обештећење логораша, рјешавању стамбених питања, обезбјеђење макар минималног броја бодова за предност при запошљавању логораша и њихових чланова породица и сличним другим статусним проблемима мјеста и положаја логораша било да су војна или цивилна лица.
“Предсједник се бори и ови органи наши се боре да би нешто добили на неком томе нивоу у питању су сада неки преговори и мислим да ће се то остварити а што се тиче предности у односу на борачку популацију нисмо ни близу", каже Мирко Бабић, логораш.
Из Удружења су навели да је главни проблем то што не постоји закон о логорашима који би отклонио све њихове проблеме. Имају три кључна захтјева. Боре се кажу да њихови захтјеви буду уврштени у оквиру измјена и допуна Закона о правима бораца.
“Први наш захтјев је да се можемо нормално лијечити у примарној и секундарној заштити. Други наш захтјев је да имамо приоритет да идемо на бањску рехабилитацију то је нама неопходно зато што посљедице патњи у логорима сада долазе на наплату” Да имамо накнаду у склопу борачког додатка за људе који су били војници а били су у логору по основу на мјесечном нивоу”, каже Анђелко Носовић, предсједник Савеза логораша Републике Српске.
Преговори са Владом Републике Српске су у току. Захтјеви ће кажу бити испуњени и улазе у завршну фазу. Подсјећамо, на састанку предсједника Владе Републике са представницима Савеза логораша Републике Српске наведено је да су пројекцијом буџета за ову годину планирана повећања средстава која ће бити усмјерена на рад ове организације и унапређење положаја логораша.
Друштво
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч2
Република Српска
8 ч0
Република Српска
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму