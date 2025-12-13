Logo
Позив грађанима на опрез: Малољетници убацују петарде у станове и на балконе

Данас се десио озбиљан сигурносни инцидент забиљежен око 15.20 сати у Мостару, гд‌је је, према наводима једног грађанина, скупина малољетника бацала пиротехничка средства у станове кроз прозоре и на балконе.

Према незваничним информацијама, једна петарда убачена је кроз прозор собе у стан у којем бораве чланови породице, након чега је на мјесту догађаја обављен увиђај. Према тврдњама грађана, они су накнадно сазнали да слични инциденти нису били изолирани те да су пиротехничка средства бацана и на друге балконе и у станове у истој улици.

“Не дај Боже да се неко у том тренутку налазио у соби. Посебно су угрожена мала д‌јеца и старије особе које често спавају уз отворене прозоре или врата. Сматрам да је важно упозорити јавност јер коме би уопће пало на памет да би му неко могао убацити петарду у стан”, навео је читалац портала Бљесак.

илу-школа-11122025

Друштво

Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?

Како јавља овај мостарски портал, полиција је обавијештена о догађају.

Полиција је тада упозорила да пиротехника представља озбиљну опасност за сигурност грађана, особито д‌јеце и старијих особа, те позвала грађане да сваку сумњиву активност пријаве на број 122.

