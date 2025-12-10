Ево колики ће бити буџет Републике Српске наредне године

Извор:
АТВ
10.12.2025
15:39
Коментари:0
Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог буџета за 2026. годину од 7,409 милијарди КМ.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је овај износ већи за 659 милиона КМ или 9,8 одсто у односу на други ребаланс буџета за ову годину.
Република Српска
АТВ доноси Приједлог буџета Српске: Раст пензија и плата у јавном сектору, мање за субвенције
Она је на конференцији за новинаре након сједнице Владе навела да су планирани приходи од 5,588 милијарди КМ или више за 116 милиона КМ, те да Приједлог сада иде у Народну скупштину.
"Планирани буџетски расходи су 5,760 милијарди КМ, односно више за 337 милиона КМ", додала је Видовићева.
"Издвајања за пензије су 2 милијарде и 162 милиона, то је више за 10 одсто. Пензије су усклађене за 6,55 одсто, колико је раст нето плате и због инфлације", навела је Видовићева.
Навела је да је милијарда и 408 милиона КМ предвиђено за лична примања запослених.
Навела је да су планирани приходи од 5,588 милијарди КМ или више за 116 милиона КМ.
Република Српска
1 д1
Република Српска
4 д0
Република Српска
5 д0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму