Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:44
Коментари:0
Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да ће из буџета за наредну годину бити издвојена знатно већа средства за борачке категорије, а да ће измјенама Закона о правима бораца бити регулисано све што је договорено у протеклом периоду.
"Имали смо сједницу и постигнут је начелан договор. Званично је сада потврђен. Висина буџета за борце је далеко већа и ствара се могућност да се измјенама закона заврши све што смо раније договорили", изјавио је Остојић новинарима у Бањалуци након консултација са премијером Републике Српске Савом Минићем о буџету за наредну годину.
Остојић је указао да је БОРС имао замјерке на Приједлог измјена и допуна закона о правима бораца, али и да ће он бити усвојен тек када борачка популација достави своје мишљење и приједлоге.
Република Српска
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто
"Добили смо од премијера обећање да ће, након што ми на радној групи укалкулишемо наше приједлоге, тај закон бити што прије усвојен", рекао је Остојић.
Он је указао да је све оно што је рађено у претходном периоду било регулисано подзаконским актима.
"Усвајањем закона било би све завршено и регулисано за будуће вријеме. Немам разлога да сумњам да ће бити испоштовано све што је обећано. Буџет који смо имали од 440 милиона КМ за социјална давања биће далеко већи", поручио је Остојић.
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Вицеви
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму