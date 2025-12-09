Logo
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

СРНА

09.12.2025

12:42

0
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто
Фото: АТВ

Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да се од сљедеће године очекује побољшање стандарда борачких популација и породица погинулих бораца.

"Од 1. јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто, а сигурно ћемо и кроз измјене и допуне закона о правима бораца побољшати статуса ове популације", изјавила је Граорчева новинарима у Бањалуци након састанка са премијером Републике Српске Савом Минићем.

Она је додала да је на састанку било ријечи и о запошљавању дјеце погинулих бораца и процесу тражења несталих на шта ће бити стављен акценат у наредној години.

SARAJEVO

Градови и општине

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Према њеним ријечима, радиће се и на томе да буду ријешена питања која се тичу дјеце без оба родитеља и супруга које нису биле вјенчане.

"У сљедећој години очекујемо побољшање статуса комплетне популације која је највише дала за Републику Српску, а то су породице погинулих и несталих", поручила је Граорчева.

invalidnine

Исидора Граорац

