Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:42
Коментари:0
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да се од сљедеће године очекује побољшање стандарда борачких популација и породица погинулих бораца.
"Од 1. јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто, а сигурно ћемо и кроз измјене и допуне закона о правима бораца побољшати статуса ове популације", изјавила је Граорчева новинарима у Бањалуци након састанка са премијером Републике Српске Савом Минићем.
Она је додала да је на састанку било ријечи и о запошљавању дјеце погинулих бораца и процесу тражења несталих на шта ће бити стављен акценат у наредној години.
Према њеним ријечима, радиће се и на томе да буду ријешена питања која се тичу дјеце без оба родитеља и супруга које нису биле вјенчане.
"У сљедећој години очекујемо побољшање статуса комплетне популације која је највише дала за Републику Српску, а то су породице погинулих и несталих", поручила је Граорчева.
