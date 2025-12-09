Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:29
Коментари:0
Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић изјавила је након састанка са премијером Српске Савом Минићем да је утврђено да ће од 1. јануара услиједити ново повећање инвалиднина од 10 одсто.
Рајилићева је подсјетила да је Влада Српске повећала инвалиднине за жене жртве рата у октобру.
"Наше инвалиднине су у расту и више него што смо очекивали", рекла је Рајилићева новинарима у Бањалуци.
Она је навела да ће на новим састанцима бити прецизиране одређене ствари, те да је данашњи разговор био конструктиван.
"Јако сам задовољна јер смо више од 85 до 90 одсто ствари договорили са премијером и хвала за овај лијеп састанак", поручила је Рајилићева.
Састанку су присуствовали представници Борачке организације Републике Српске, Савеза логораша, Удружења жена жртава рата, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Организације старјешина, Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, Организације ампутираца "Удас" и Удружења грађана "Ветерани Републике Српске".
