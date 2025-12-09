Logo
Large banner

Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

Извор:

СРНА

09.12.2025

12:29

Коментари:

0
Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто
Фото: АТВ

Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић изјавила је након састанка са премијером Српске Савом Минићем да је утврђено да ће од 1. јануара услиједити ново повећање инвалиднина од 10 одсто.

Рајилићева је подсјетила да је Влада Српске повећала инвалиднине за жене жртве рата у октобру.

"Наше инвалиднине су у расту и више него што смо очекивали", рекла је Рајилићева новинарима у Бањалуци.

Она је навела да ће на новим састанцима бити прецизиране одређене ствари, те да је данашњи разговор био конструктиван.

илу-радијатор-02092025

Градови и општине

Бијељина и даље без гријања: Због хладних учионица скраћени часови

"Јако сам задовољна јер смо више од 85 до 90 одсто ствари договорили са премијером и хвала за овај лијеп састанак", поручила је Рајилићева.

Састанку су присуствовали представници Борачке организације Републике Српске, Савеза логораша, Удружења жена жртава рата, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Организације старјешина, Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, Организације ампутираца "Удас" и Удружења грађана "Ветерани Републике Српске".

Подијели:

Тагови:

invalidnine

žene žrtve rata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Република Српска

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

1 ч

1
Радијатор гријање

Градови и општине

Бијељина и даље без гријања: Због хладних учионица скраћени часови

1 ч

2
psi

Свијет

Предложен нови закон: Три шетње дневно за псе или папрена новчана казна

1 ч

0
Троје дјеце пропало кроз кров школе

Свијет

Троје дјеце пропало кроз кров школе

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Република Српска

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

1 ч

1
Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

Република Српска

Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

2 ч

0
Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Република Српска

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

2 ч

0
Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

Република Српска

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner