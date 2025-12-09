Logo
Large banner

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

09.12.2025

12:18

Коментари:

1
Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега
Фото: АТВ

Јучерашње неусвајање дневног реда сједнице Савјета министара није никакав покушај да се утиша ЕУ ентузијазам Хрвата ни муслимански цинизам, него чињеница да ти закони и процедуре нису договорени нити усаглашени с институцијама Републике Српске, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.

- Српски министри у Савјету министара су заступали јасан став Републике Српске да се њене институције укључе, те због тога нису подржали предложени дневни ред на којем су били Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, те нацрти закона о Високом судском и тужилачком савјету и измјенама и допунама Закона о Суду БиХ - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

hitna pomoc

Свијет

Троје дјеце пропало кроз кров школе

Додик наводи да је Закон о Суду и ВСТС био проблем све ове године и ништа се у оквиру тога није промијенило, осим подвале, како каже, која долази са муслиманске стране.

Истиче да док се не постигне договор и док се не усагласе стране, овакве ствари не могу ићи у процедуру.

Крађа аутомобила

Хроника

Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

- Договор је основа свега! П.С. Сореки би било најбоље да ћути. Тај испразни заговарач владавине права показао се мизерном протувом пропале политике. Он је отворени антисрбин с прикривеним поривима да унитаризује БиХ мимо Устава БиХ. Тај заговарач владавине права је лицемјерни, злонамјерни тумач ничега. Зато је боље да ћути и тако дочека пензију. Чим проговори, наша политика је томе противна. -Нека то продаје у својој земљи. Да смо хтјели да трпимо њихову окупацију, не бисмо се оволико пута ослобађали - написао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

psi

Свијет

Предложен нови закон: Три шетње дневно за псе или папрена новчана казна

1 ч

0
Десетине хиљада афричких пингвина угинуло од глади

Свијет

Десетине хиљада афричких пингвина угинуло од глади

1 ч

0
Тијело жене пронађено насред пута

Хроника

Тијело жене пронађено насред пута

1 ч

0
Сијарто: Ометаћемо све нове покушаје да се уведу санкције Москви

Свијет

Сијарто: Ометаћемо све нове покушаје да се уведу санкције Москви

1 ч

0

Више из рубрике

Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

Република Српска

Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

2 ч

0
Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Република Српска

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

2 ч

0
Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

Република Српска

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

2 ч

0
Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Република Српска

Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

3 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner