Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Јучерашње неусвајање дневног реда сједнице Савјета министара није никакав покушај да се утиша ЕУ ентузијазам Хрвата ни муслимански цинизам, него чињеница да ти закони и процедуре нису договорени нити усаглашени с институцијама Републике Српске, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.
- Српски министри у Савјету министара су заступали јасан став Републике Српске да се њене институције укључе, те због тога нису подржали предложени дневни ред на којем су били Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, те нацрти закона о Високом судском и тужилачком савјету и измјенама и допунама Закона о Суду БиХ - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик наводи да је Закон о Суду и ВСТС био проблем све ове године и ништа се у оквиру тога није промијенило, осим подвале, како каже, која долази са муслиманске стране.
Истиче да док се не постигне договор и док се не усагласе стране, овакве ствари не могу ићи у процедуру.
- Договор је основа свега! П.С. Сореки би било најбоље да ћути. Тај испразни заговарач владавине права показао се мизерном протувом пропале политике. Он је отворени антисрбин с прикривеним поривима да унитаризује БиХ мимо Устава БиХ. Тај заговарач владавине права је лицемјерни, злонамјерни тумач ничега. Зато је боље да ћути и тако дочека пензију. Чим проговори, наша политика је томе противна. -Нека то продаје у својој земљи. Да смо хтјели да трпимо њихову окупацију, не бисмо се оволико пута ослобађали - написао је Додик.
