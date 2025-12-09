Logo
Large banner

Тијело жене пронађено насред пута

Извор:

Блиц

09.12.2025

12:01

Коментари:

0
Тијело жене пронађено насред пута
Фото: Танјуг

Тијело жене, старости 53 године, пронађено је у селу Врело код Ниша.

Полиција је обавила увиђај и обавијестила надлежно тужилаштво.

Јапан

Свијет

Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине

Жена стара 53 године пронађена је јутрос без знакова живота у селу Врело.

У нишкој полицији је потврђено да је мртва жена затечена око 6 часова на путу у овом селу. Полиција је обавила увиђај и о проналаску тијела обавијестила надлежно тужилаштво.

BMW

Економија

Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

- Утврђује се да ли је смрт посљедица саобраћајне незгоде или је наступила под другим околностима. Обавијештено је Основно јавно тужилаштво у Нишу – речено је у нишкој полицији.

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

nastradala žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Након смрти беба у болници у Црној Гори, медицинска сестра добила отказ

Регион

Након смрти беба у болници у Црној Гори, медицинска сестра добила отказ

2 ч

0
Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Хроника

Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

2 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК не зна гдје удара: Форсира набавку скенера упркос жалбама понуђача

2 ч

1
Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

Занимљивости

Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

2 ч

0

Више из рубрике

Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Хроника

Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

2 ч

0
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Хроника

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

3 ч

0
Илустрација

Хроника

Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

13

37

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner