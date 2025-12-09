Тијело жене пронађено насред пута

Извор:
Блиц
09.12.2025
12:01
Коментари:0
Тијело жене, старости 53 године, пронађено је у селу Врело код Ниша.
Полиција је обавила увиђај и обавијестила надлежно тужилаштво.
Свијет
Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине
Жена стара 53 године пронађена је јутрос без знакова живота у селу Врело.
У нишкој полицији је потврђено да је мртва жена затечена око 6 часова на путу у овом селу. Полиција је обавила увиђај и о проналаску тијела обавијестила надлежно тужилаштво.
Економија
Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a
- Утврђује се да ли је смрт посљедица саобраћајне незгоде или је наступила под другим околностима. Обавијештено је Основно јавно тужилаштво у Нишу – речено је у нишкој полицији.
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
БиХ
2 ч1
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму