Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

Извор:
АТВ
09.12.2025
10:38
Коментари:0
Лакташанин Б.Ч. из Лакташа лишен је слободе због сумње да је физички насрнуо на жену из Лакташа и озбиљно јој пријетио.
Наиме, службеници Полицијске станице Лакташи, јуче 8. децембра ухапсили су Б.Ч. због постојања основа сумње да је починио два кривична дјела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
Друштво
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа
"Наведено лице сумњичи се да је истог дана физички насрнуло на жену из Лакташа, а потом истој упутило пријетње по живот и тијело, што је код оштећене изазвало осјећај страха и угрожености. Након комплетирања и документовања предмета против наведеног лица слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука", рекли су из ПУ Бањалука.
Друштво
34 мин0
Хроника
39 мин0
Хроника
43 мин1
Регион
45 мин0
Најновије
Најчитаније
11
08
10
51
10
49
10
48
10
40
Тренутно на програму