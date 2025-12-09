Logo
Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

Извор:

АТВ

09.12.2025

10:38

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Лакташанин Б.Ч. из Лакташа лишен је слободе због сумње да је физички насрнуо на жену из Лакташа и озбиљно јој пријетио.

Наиме, службеници Полицијске станице Лакташи, јуче 8. децембра ухапсили су Б.Ч. због постојања основа сумње да је починио два кривична д‌јела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа

"Наведено лице сумњичи се да је истог дана физички насрнуло на жену из Лакташа, а потом истој упутило пријетње по живот и тијело, што је код оштећене изазвало осјећај страха и угрожености. Након комплетирања и документовања предмета против наведеног лица слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном д‌јелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука", рекли су из ПУ Бањалука.

