Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве

Извор:

АТВ

09.12.2025

10:29

Фото: Pixabay

Полиција сумњичи М.С. из Билеће за напад на брата М.С. који је након тога испалио два метка.

М.С. терете да је извршилац кривичног дјела изазивање опште опасности а његовог брата М.С. као извршиоца кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници.

Наиме, припадници полицијске станице Билећа су јуче 8. децембра, ухапсили М.С. из Билеће због постојања основа сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.

Данијел Малешевић

Хроника

Џо из Бањалуке оптужен за чак 11 провала: Једном бјежао од чистачице

"Лице М.С. је дошло у Полицијску станицу Билећа и пријавило да га је непосредно прије доласка физички напало лице иницијала М.С. из Билеће. Након физичког напада М.С. је из ватреног оружја испалило два метка, којом приликом није било повријеђених лица", рекли су из ПУ Требиње.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње с циљем документовања предмета.

