Logo
Large banner

Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде

Извор:

Индекс

09.12.2025

10:23

Коментари:

0
Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде
Фото: Pixabay

Тешка несрећа на раду догодила се јуче око 12 сати на градилишту на подручју загребачке Трешњевке, гдје је 34-годишњи страни радник пао са скеле високе око седам метара.

Мушкарац, који има регулиран боравак у Хрватској, повриједио се приликом обављања грађевинских радова, јавља ПУ загребачка.

policija rs

Хроника

Несрећа у Билећи: Једна особа повријеђена

Повријеђеном раднику љекарска помоћ пружена је у Клиничком болничком центру Сестре милосрднице, гдје су љекар утврдили да је задобио тешке тјелесне повреде. О читавом догађају обавијештен је и Државни инспекторат Републике Хрватске ради утврђивања свих околности несреће.

Подијели:

Тагови:

povrijeđen radnik

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Република Српска

Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

49 мин

3
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Новац од казни за пушење усмјерити у здравство

1 ч

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Хроника

Мушкарац ухапшен због крађе горива

1 ч

0
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Здравље

Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

1 ч

0

Више из рубрике

Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина

Регион

Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина

2 ч

0
У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Регион

У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

3 ч

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Регион

Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

3 ч

0
Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Регион

Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

11

08

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner