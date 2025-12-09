Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде

Извор:
Тешка несрећа на раду догодила се јуче око 12 сати на градилишту на подручју загребачке Трешњевке, гдје је 34-годишњи страни радник пао са скеле високе око седам метара.
Мушкарац, који има регулиран боравак у Хрватској, повриједио се приликом обављања грађевинских радова, јавља ПУ загребачка.
Повријеђеном раднику љекарска помоћ пружена је у Клиничком болничком центру Сестре милосрднице, гдје су љекар утврдили да је задобио тешке тјелесне повреде. О читавом догађају обавијештен је и Државни инспекторат Републике Хрватске ради утврђивања свих околности несреће.
