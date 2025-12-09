Logo
Large banner

Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Извор:

Крстарица

09.12.2025

10:06

Коментари:

0
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Кроз историју, гушчија маст се користила у народној медицини за лијечење респираторних тегоба, а и данас изазива интересовање због својих потенцијалних љековитих својстава. Међутим, поставља се питање – да ли она заиста помаже код плућних болести или је то само још један народни мит?

Према ријечима епидемиолога и фитотерапеута др Душана Вујновића, свака упала плућа има инфективну основу, због чега је примјена антибиотика неопходна. Ипак, гушчија маст може имати благотворно дејство, јер подсјећа на маслиново уље и може помоћи у уклањању наслага са плућних алвеола, које су дио запаљенског процеса.

Полиција потрага

Хроника

Стравична несрећа у Дервенти: Страдао мушкарац

Гушчија маст – традиционална употреба

Гушчија маст је вијековима кориштена као природни лијек, посебно у лијечењу бронхитиса и других болести дисајних путева. Њена употреба била је широко распрострањена у вријеме када савремени лијекови нису били доступни. И данас се у појединим дијеловима свијета користи као помоћно средство у борби против туберкулозе.

Богат састав гушчје масти укључује омега-3 масне киселине, цинк, селен, бакар, витамине Б комплекса и витамин Е, што доприноси њеним позитивним ефектима на организам. Међутим, при дуготрајној употреби, неопходно је пратити ниво холестерола у крви.

Зубар

Србија

Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот

Начин примјене и чување

Гушчија маст се углавном користи као помоћно средство уз стандардне терапије. Може се наносити као облог на плућни регион, чиме се побољшава апсорпција љековитих састојака и олакшава дисање. Дјелује тако што се један дио љековитих материја апсорбује, док топлота која настаје при додиру са тијелом разлаже секрет и омогућава ваздуху да прође кроз бронхије. Такође, у народној медицини се користи за сузбијање кашља и за његу коже.

Маст се чува у фрижидеру и може трајати до шест мјесеци. Осим у медицинске сврхе, користи се и у кулинарству – може послужити за печење, припрему супе или као додатак јелима.

Када треба бити опрезан?

Иако гушчија маст може имати корисна својства, није препоручљива за свакога. Особе са повишеним холестеролом, труднице, дојиље и дјеца млађа од три године требало би да избјегавају њену употребу. Такође, особе са хроничним болестима јетре треба да буду посебно опрезне.

Rusija

Свијет

Спољно обавјештајна служба Русије: Кијев и ЕУ спремили план за још једну крађу

Гдје пронаћи квалитетну гушчју маст?

Данас је гушчју маст теже пронаћи, јер се све мање домаћинстава бави узгојем гусака. У појединим мјестима у Војводини још увијек постоје произвођачи који продају домаћу гушчју маст, али је потражња велика и често се чека на ред.

Подијели:

Тагови:

Guska

prirodni lijek

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Сцена

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

1 ч

1
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Свијет

Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

1 ч

0
Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

Хроника

Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

1 ч

0
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Остали спортови

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

1 ч

0

Више из рубрике

Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

Здравље

Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

3 ч

0
Проглашен је мртвим, па враћен у живот: Пацијент доживио искуство блиске смрти

Здравље

Проглашен је мртвим, па враћен у живот: Пацијент доживио искуство блиске смрти

3 ч

0
Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем

Здравље

Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем

3 ч

0
Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

Здравље

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

10

40

Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

10

38

Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner