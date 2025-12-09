Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Извор:
Крстарица
Кроз историју, гушчија маст се користила у народној медицини за лијечење респираторних тегоба, а и данас изазива интересовање због својих потенцијалних љековитих својстава. Међутим, поставља се питање – да ли она заиста помаже код плућних болести или је то само још један народни мит?
Према ријечима епидемиолога и фитотерапеута др Душана Вујновића, свака упала плућа има инфективну основу, због чега је примјена антибиотика неопходна. Ипак, гушчија маст може имати благотворно дејство, јер подсјећа на маслиново уље и може помоћи у уклањању наслага са плућних алвеола, које су дио запаљенског процеса.
Гушчија маст је вијековима кориштена као природни лијек, посебно у лијечењу бронхитиса и других болести дисајних путева. Њена употреба била је широко распрострањена у вријеме када савремени лијекови нису били доступни. И данас се у појединим дијеловима свијета користи као помоћно средство у борби против туберкулозе.
Богат састав гушчје масти укључује омега-3 масне киселине, цинк, селен, бакар, витамине Б комплекса и витамин Е, што доприноси њеним позитивним ефектима на организам. Међутим, при дуготрајној употреби, неопходно је пратити ниво холестерола у крви.
Гушчија маст се углавном користи као помоћно средство уз стандардне терапије. Може се наносити као облог на плућни регион, чиме се побољшава апсорпција љековитих састојака и олакшава дисање. Дјелује тако што се један дио љековитих материја апсорбује, док топлота која настаје при додиру са тијелом разлаже секрет и омогућава ваздуху да прође кроз бронхије. Такође, у народној медицини се користи за сузбијање кашља и за његу коже.
Маст се чува у фрижидеру и може трајати до шест мјесеци. Осим у медицинске сврхе, користи се и у кулинарству – може послужити за печење, припрему супе или као додатак јелима.
Иако гушчија маст може имати корисна својства, није препоручљива за свакога. Особе са повишеним холестеролом, труднице, дојиље и дјеца млађа од три године требало би да избјегавају њену употребу. Такође, особе са хроничним болестима јетре треба да буду посебно опрезне.
Данас је гушчју маст теже пронаћи, јер се све мање домаћинстава бави узгојем гусака. У појединим мјестима у Војводини још увијек постоје произвођачи који продају домаћу гушчју маст, али је потражња велика и често се чека на ред.
