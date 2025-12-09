Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Извор:
Информер
09.12.2025
09:33
Коментари:1
Модни креатор Давид Ћурчић искритиковао је стајлинг пјевачице Даре Бубамаре и истакао да њој ни стилиста не може да помогне да изгледа свјетски јер није тај капацитет.
Модни избори Даре Бубамаре често су предмет критике, а након македонског шоумена Бојана Јовановског, познатијег као Боки 13 који је у више наврата у својој емисији веома оштро коментарисао њен одабир гардеробе, о Дарин стајлинг искритиковао је и модни креатор Давид Ћурчић.
Хроника
Полиција ухватила двојицу да илегално пецају
Он је гостујући у једном подкасту, пјевачицу навео као примјер јавних личности којима ни плаћање стилисте не помаже да изгледају боље.
"Имаш јавне личности које унајмљују стилисте, на примјер Дара Бубамара, она има стилисту. Али она жена изледа... ма она није нормална. Стварно није нормална. Човјече, па какве ствари она облачи на њену грађу, на њену висину. Само да кренемо од тога колико је она висока", рекао је Ћурчић у подкасту "Морава" и додао:
"Она је метар и по, био сам у њеном ПР тиму за концерт у Арени, ја њу кад сам видио... Она покушава, има неке покушаје копирања и хоће да изгледа свјетски, али она није тај капацитет."
Остали спортови
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању
Подсјетимо, Дара Бубамара ових дана отиснула се у топлије крајеве и својим пратиоцима показала како изгледа лет бизнис класом из Београда за Дубаи.
Сцена
12 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Тренутно на програму