Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Извор:
Б92
09.12.2025
09:25
Чувени рвач Стив Регал, позната као "Господин Електрицитет" преминуо је у 73. години.
Национални рвачки савез објавио је тужну вијест у саопштењу на друштвеним мрежама.
"Национални рвачки савез са тугом констатује смрт бившег светског јуниорског шампиона у тешкој категорији НВА 'Господина Електрицитета' Стива Регала", наводи се у саопштењу.
"Побједивши Денија Брауна у борби за титулу, овај блистави и харизматични рвач владао је врхом јуниорске тешке категорије професионалног рвања 1986. године, отварајући пут генерацијама које долазе. НВА изражава најискреније саучешће Регаловој породици, пријатељима и фановима", наведено је у саопштењу, а пренио је Пипл.
Љубав и секс
Зашто нестаје страст у везама?
НВА је уз објаву објавила фотографију Регала на којој држи свој појас свјетског првака у тешкој категорији за јуниоре.
"Сјећам се Стива Регала како се рвао и у NWA и у AWA 80-их. Недостајаће нам. Почивај у миру", написао је један корисник као одговор на објаву NWA. Други је описао Регала као "доброг човјека" и присјетио се да је подијелио "неколико сјајних разговора" са рвачем на друштвеним мрежама.
"Побједа коју су он и Џими Гевин имали над Роуд Вориорсима била је једна од најлуђих ствари које памтим из својих најранијих дана као навијача", написао је други.
Регал је започео своју рвачку каријеру 1977. године, поставши звијезда у Америчком рвачком савезу.
Године 1986. постао је свјетски јуниорски шампион НВА у тешкој категорији прије него што се пензионисао деценију касније, пише Б92.
The National Wrestling Alliance is saddened to note the passing of former NWA World Junior Heavyweight Champion “Mr. Electricity” Steve Regal. Defeating Denny Brown for the title, this flashy and charismatic grappler reigned atop pro wrestling’s junior heavyweight in 1986, paving… pic.twitter.com/HXLKPRVOEU— NWA (@nwa) December 8, 2025
