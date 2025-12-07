Logo
КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

АТВ

07.12.2025

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији
Фото: АТВ

Такмичарке клуба ритмичке гимнастике Алегро из Бањалуке наставиле су да постижу сјајне резултате освојивши титуле јуниорског и државног шампиона на првенству БиХ које се одржава у Тузли.

Сјајном изведбом у јуниорској конкуренцији првог мјеста домогла се Софија Старчевић. У сениорској конкуренцији је потврђена доминација пошто су чланице бањалучког клуба освојиле прва три мјеста. Злато је отишло у руке Јелене Давидовић, сребро је припало

Иви Бенић, док се бронзаној медаљи радовала Миа Поповић.

Јосип Оршуш

Регион

Детаљи хапшења убице из Међимурја

“Након одличних припрема у Бањалуци и љетних припрема у Азербејџану, форму смо брусили кроз међународне турнире Бања Лука ОПЕН, Рондо Цуп у Осијеку и Аура Цуп у Загребу и тако потпуно спремни дочекали државно првенство у Тузли. Пред добро попуњеном двораном Мејдан плијенили смо пажњу изведбом и били оцијењени најбољим оцјенама неутралне судијске комисије из иностранства. Ово је награда за посвећеност и велико одрицање наших такмичарки на највишем нивоу”, поручили су из КРГ Алегро Бањалука.

