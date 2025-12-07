КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

Извор:
Такмичарке клуба ритмичке гимнастике Алегро из Бањалуке наставиле су да постижу сјајне резултате освојивши титуле јуниорског и државног шампиона на првенству БиХ које се одржава у Тузли.
Сјајном изведбом у јуниорској конкуренцији првог мјеста домогла се Софија Старчевић. У сениорској конкуренцији је потврђена доминација пошто су чланице бањалучког клуба освојиле прва три мјеста. Злато је отишло у руке Јелене Давидовић, сребро је припало
Иви Бенић, док се бронзаној медаљи радовала Миа Поповић.
“Након одличних припрема у Бањалуци и љетних припрема у Азербејџану, форму смо брусили кроз међународне турнире Бања Лука ОПЕН, Рондо Цуп у Осијеку и Аура Цуп у Загребу и тако потпуно спремни дочекали државно првенство у Тузли. Пред добро попуњеном двораном Мејдан плијенили смо пажњу изведбом и били оцијењени најбољим оцјенама неутралне судијске комисије из иностранства. Ово је награда за посвећеност и велико одрицање наших такмичарки на највишем нивоу”, поручили су из КРГ Алегро Бањалука.
