"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

Извор:

Танјуг

07.12.2025

09:38

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, СБПОК, ухапсили су у суботу увече у Београду И. Т. (32) и В. У. (38), високопозициониране припаднике шкаљарског клана.

Како наводе из МУП-а Србије, за ухапшенима су расписане Интерполове међународне потјернице за убиства, као и кривична д‌јела у вези са оружјем и организованим криминалом.

Полиција наставља даљи рад, саопштио је МУП, преноси Тан‌југ.

Из Управе црногорске полиције саопштено је да се ухапшени В. У. у Црној Гори потражује због стварања криминалне организације и против њега се води кривични поступак пред Вишим судом у Подгорици, као и због издржавања казне затвора за напад на службено лице на дужности, за шта је осуђен пресудом Основног суда у Бару.

Дјед Мраз

Занимљивости

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

Друго-ухапшени И.Т. се потражује да би присуствовао у кривичном поступку који се против њега води пред Вишим судом у Подгорици због покушаја убиства, неовлашћене производња, држања и продаје дроге и насилничког понашања.

"Управа полиције једном потврђује да снажно и одлучно предузима активности на неутралисању деловања високоризичних организованих криминалних група и предводи регионалне иницијативе у борби против организованог криминала", наводи се у саопштењу Управе полиције Црне Горе.

