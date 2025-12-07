"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, СБПОК, ухапсили су у суботу увече у Београду И. Т. (32) и В. У. (38), високопозициониране припаднике шкаљарског клана.
Како наводе из МУП-а Србије, за ухапшенима су расписане Интерполове међународне потјернице за убиства, као и кривична дјела у вези са оружјем и организованим криминалом.
Полиција наставља даљи рад, саопштио је МУП, преноси Танјуг.
Из Управе црногорске полиције саопштено је да се ухапшени В. У. у Црној Гори потражује због стварања криминалне организације и против њега се води кривични поступак пред Вишим судом у Подгорици, као и због издржавања казне затвора за напад на службено лице на дужности, за шта је осуђен пресудом Основног суда у Бару.
Друго-ухапшени И.Т. се потражује да би присуствовао у кривичном поступку који се против њега води пред Вишим судом у Подгорици због покушаја убиства, неовлашћене производња, држања и продаје дроге и насилничког понашања.
"Управа полиције једном потврђује да снажно и одлучно предузима активности на неутралисању деловања високоризичних организованих криминалних група и предводи регионалне иницијативе у борби против организованог криминала", наводи се у саопштењу Управе полиције Црне Горе.
