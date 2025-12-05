Микић и Драганић пред Горажде: Уз хук са трибина до побједе

Извор:
Пред рукометашима Борца сутра од 20 часова је утакмица 11. кола Премијер лиге БиХ, а у дворану „Борик“ стиже екипа Горажда.
У табору тима Мирка Микића једва чекају почетак меча у којем желе да се врате на побједнички колосјек након пораза од Слободе у прошлом колу.
"Скоро мјесец дана нисмо играли у Бањалуци и са нестрпљењем чекамо сутрашњу утакмицу. То је увијек мотив више и неће га мањкати. Имамо чему да се радујемо против Горажда и желимо да свима покажемо да је пораз у прошлом колу био само лош дан. Мислим да морамо да будемо на веома високом нивоу за побједу. Сматрам да смо фаворити, али то морамо да оправдамо на терену. Треба да се потрудимо да играмо као што смо играли прије меча у Тузли", рекао је Микић.
„Црвено-плави“ тренутно држе шесту позицију на табели, али је разлика у односу на лидера веома мала. Конкуренција у актуелној сезони у највишем рангу бх. рукомета је поприлично изједначена.
"Тренутно је веома уједначена ситуација. Мале су разлике од осмог до првог мјеста, али је и мали узорак. У другом дијелу сезоне ће се доста тога ријешити, неким екипама је ишао распоред на руку, неке екипе се дижу. Мислим да то може да користи рукомету, да свако сваког може да побиједи. Нигдје не можеш ићи опуштено, мораш да будеш фокусиран, да радиш и спремаш се за сваку утакмицу. Веома је важно тренирати и радити на исправљању својих грешака", поручио је Микић.
Шеф Борчеве струке је након одласка Дарка Пејовића у Мађарску на позицији пивота остао на са Сергејем Шевом којем помаже Никола Ивановић.
"Стицајем околности Никола Ивановић већ игра на позицији пивотмена и он уз Сергеја Шеву конкурише за ту позицију. Јесте нам скраћен ростер, у овом тренутку имамо тачно 16 играча који долазе на тренинге, али не жалимо се. Мислим да имамо добру екипу, поготово сутра морамо да оправдамо улогу фаворита. Надам се доброј игри, побједи и да ћемо обрадовати навијаче. Овим путем их позивам, видјели сте сви колико нам значи хук са трибина, тако да волио бих да Борик буде испуњен и да сви уживамо у доброј утакмици", каже Микић.
Доброј утакмици нада се и Владо Драганић, који је свјестан да њега и саиграче не очекује лак посао против Горажда.
"Лига је ове сезоне доста изједначена, свако свакога може да побиједи и нема лаких противника. Ипак, ми сутра играмо кући и желимо да остваримо побједу. Горажде је незгодна екипа која је промијенила тренера, играју све боље и боље, али ми се питамо и када уђемо на прави начин у утакмицу онда побједа не долази у питање", изјавио је Драганић.
Борац и Горажде састају се сутра са почетком у 20 часова.
Тренутно на програму