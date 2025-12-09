Logo
09.12.2025

09:18

Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Банка УБС би до 2027. године могла да укине додатних 10.000 радних мјеста, објавио је у нед‌јељу швајцарски лист SonntagsBlick, не наводећи извор тих информација.

Као одговор на тај извјештај, УБС није потврдио тај број, али је саопштио да ће „задржати број отказа у Швајцарској и на глобалном нивоу што је могуће нижим“, преноси Реутерс.

„Смањење броја радних мјеста спроводиће се током више година и углавном ће бити остварено кроз природни одлив, превремено пензионисање, интерну мобилност и преузимање послова од спољних сарадника“, навео је УБС.

Пиво

Регион

Лопов оштетио фудбалски клуб за 15 гајби пива

УБС већ смањује број запослених као посљедицу интеграције бившег конкурента Credit Suisse, који је купио 2023. године.

Укидање 10.000 радних мјеста значило би смањење укупног броја запослених у овој швајцарској банци за око девет процената, с обзиром на то да је крајем 2024. имала око 110.000 радника, преноси Банкар.

