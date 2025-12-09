Сијарто стигао у Москву на састанак руско-мађарске међувладине комисије

Извор:
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто стигао је у Москву ради учешћа на састанку руско-мађарске међувладине комисије, пренијела је РИА Новости.
Сијарто се састао са руским министром здравља Михаилом Мурашком, који предсједава комисијом са руске стране.
Претходно је најавио да велика делегација из Мађарске путује у Москву како би разговарала о сарадњи у постсанкционом периоду.
Руски амбасадор у Мађарској, Јевгениј Станиславов, раније је потврдио да је наредни састанак комисије заказан за 9. децембар 2025. и да ће се фокусирати на области које нису погођене санкцијама.
