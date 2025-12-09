Logo
Сијарто стигао у Москву на састанак руско-мађарске међувладине комисије

Танјуг

09.12.2025

Петер Сијарто
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто стигао је у Москву ради учешћа на састанку руско-мађарске међувладине комисије, пренијела је РИА Новости.

Сијарто се састао са руским министром здравља Михаилом Мурашком, који предсједава комисијом са руске стране.

Претходно је најавио да велика делегација из Мађарске путује у Москву како би разговарала о сарадњи у постсанкционом периоду.

Свијет

Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

Руски амбасадор у Мађарској, Јевгениј Станиславов, раније је потврдио да је наредни састанак комисије заказан за 9. децембар 2025. и да ће се фокусирати на области које нису погођене санкцијама.

