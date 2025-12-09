Logo
Large banner

Група младића вреба у овом дијелу града и пљачка пролазнике

Извор:

Телеграф

09.12.2025

08:38

Коментари:

1
Београд
Фото: Alex Blokstra/Pexels

Узнемирујуће упозорење праћено с неколико фотографија објављено је на друштвеним мрежама, а све ради опреза Београђанима због, како се наводи, групе младића која вреба људе који туда пролазе.

Објава има и двије фотографије на којима се види младић у тамној гардероби с качкетом и капуљачом на глави, а за кога се наводи да је дио организације која пљачка грађане.

илу-новогодишња јелка-08122025

Савјети

Гдје је најбоље мјесто за јелку у дому?

"Желим да обавијестим да се на Зеленом Венцу налази група од неколико младића који пролазе кроз подземни пролаз и људима непримјетно отварају ранчеве и торбе. Позвао сам полицију и рекли су да ће доћи прва слободна патрола, али молим све да обрате пажњу на своје ствари", пише на почетку упозорења.

Како се наводи, на фотографијама се види "само један од њих", у близини Мекдоналдса гдје се, како особа тврди, најчешће окупљају прије него што крену у подземни пролаз.

policija rotacija

Регион

Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина

"Ако их примјетите или уочите сумњиво понашање, молим вас да одмах обавијестите полицију. Важно је да сви заједно бринемо о безбједности у граду", пише у упозорењу које је у виду временски ограничене објаве освануло на једној од најпопуларнијих страница које прате дешавања у Београду.

Подијели:

Тагови:

Београд

pljačka

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

2 ч

0
Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу

Наука и технологија

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп најављује увођење нових царина

3 ч

0
Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

Занимљивости

Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србије УКП

Србија

Ухапшена криминална група која се бавила трговином дроге: Вриједност заплијене већа од 3 милиона евра

16 ч

0
Школа, учионица

Србија

Због узнемирујуће поруке у београдској школи дио ученика није дошао на наставу

16 ч

0
"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Србија

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

22 ч

0
Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Србија

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

11

08

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner