Група младића вреба у овом дијелу града и пљачка пролазнике

Извор:
Телеграф
09.12.2025
08:38
Коментари:1
Узнемирујуће упозорење праћено с неколико фотографија објављено је на друштвеним мрежама, а све ради опреза Београђанима због, како се наводи, групе младића која вреба људе који туда пролазе.
Објава има и двије фотографије на којима се види младић у тамној гардероби с качкетом и капуљачом на глави, а за кога се наводи да је дио организације која пљачка грађане.
Савјети
Гдје је најбоље мјесто за јелку у дому?
"Желим да обавијестим да се на Зеленом Венцу налази група од неколико младића који пролазе кроз подземни пролаз и људима непримјетно отварају ранчеве и торбе. Позвао сам полицију и рекли су да ће доћи прва слободна патрола, али молим све да обрате пажњу на своје ствари", пише на почетку упозорења.
Како се наводи, на фотографијама се види "само један од њих", у близини Мекдоналдса гдје се, како особа тврди, најчешће окупљају прије него што крену у подземни пролаз.
Регион
Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина
"Ако их примјетите или уочите сумњиво понашање, молим вас да одмах обавијестите полицију. Важно је да сви заједно бринемо о безбједности у граду", пише у упозорењу које је у виду временски ограничене објаве освануло на једној од најпопуларнијих страница које прате дешавања у Београду.
Србија
16 ч0
Србија
16 ч0
Србија
22 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму