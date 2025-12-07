Рукометаш из Приједора постигао 30 голова на утакмици

Извор:
АТВ
07.12.2025
22:12
Када неко на кошаркашкој утакмици забиљежи 30 поена, онда је то заиста сјајна рола, али када на рукометној утакмици неко постигне 30 голова, онда се једино може рећи – капа доле, мајсторе!
Да, добро сте прочитали, 30 голова за Средњошколац против Челинца постигао је Коста Стевандић, млади рукометаш из Приједора, који блиста у пуном сјају, не само у прволигашким мечевима свога Приједора, него и у дресу новоградског клуба у оквиру Друге лиге Републике Српске – група „Запад“.
Средњошколац је декласирао екипу Челинца убједљивим резултатом 46:25 (22:11) у оквиру 8.кола, те са 8 освојених бодова заузима 4.мјесто на табели.
Право је уживање гледати како са лакоћом постиже голове млади Стевандић, иначе велики таленат и рукометаш који је у сваком сусрету ове сезоне главна узданица новоградског клуба.
Вечерас у спортској дворани у Новом Граду овај невјероватни потенцијал рукомета Републике Српске зауставио се на 30 голова, а уједно је то и нови рекорд када је у питању Друга лига, али и генерално сва такмичења под окриљем Рукометног савеза Републике Српске.
Сасвим сигурно да ће ова информација да освоји симпатије бројних спортских портала, јер је права ријеткост чути да у рукомету на једном мечу играч дође до ове фасцинантне бројке.
Водећи на табели Друге лиге су бањалучки клубови Борац 3 и Врбас са по 14 бодова, а трећепласирана Слога из Прњавора сакупила је 12.
У Другој лиги за рукометаше слиједи зимска пауза, а други дио сезоне стартује средином марта наредне године, подјећа Радио Нови Град.
