Logo
Large banner

Рукометаш из Приједора постигао 30 голова на утакмици

Извор:

АТВ

07.12.2025

22:12

Коментари:

1
Коста Стевандић
Фото: Радио Нови Град

Када неко на кошаркашкој утакмици забиљежи 30 поена, онда је то заиста сјајна рола, али када на рукометној утакмици неко постигне 30 голова, онда се једино може рећи – капа доле, мајсторе!

Да, добро сте прочитали, 30 голова за Средњошколац против Челинца постигао је Коста Стевандић, млади рукометаш из Приједора, који блиста у пуном сјају, не само у прволигашким мечевима свога Приједора, него и у дресу новоградског клуба у оквиру Друге лиге Републике Српске – група „Запад“.

Гузман Кастро

Свијет

Послала отровне малине да би се осветила љубавнику: Страдале невине дјевојчице

Средњошколац је декласирао екипу Челинца убједљивим резултатом 46:25 (22:11) у оквиру 8.кола, те са 8 освојених бодова заузима 4.мјесто на табели.

Право је уживање гледати како са лакоћом постиже голове млади Стевандић, иначе велики таленат и рукометаш који је у сваком сусрету ове сезоне главна узданица новоградског клуба.

Вечерас у спортској дворани у Новом Граду овај невјероватни потенцијал рукомета Републике Српске зауставио се на 30 голова, а уједно је то и нови рекорд када је у питању Друга лига, али и генерално сва такмичења под окриљем Рукометног савеза Републике Српске.

Реља Поповић и Маја Беровић

Сцена

Реља и Маја снимили врели спот, одмах се огласила Николија

Сасвим сигурно да ће ова информација да освоји симпатије бројних спортских портала, јер је права ријеткост чути да у рукомету на једном мечу играч дође до ове фасцинантне бројке.

Водећи на табели Друге лиге су бањалучки клубови Борац 3 и Врбас са по 14 бодова, а трећепласирана Слога из Прњавора сакупила је 12.

У Другој лиги за рукометаше слиједи зимска пауза, а други дио сезоне стартује средином марта наредне године, подјећа Радио Нови Град.

Подијели:

Тагови:

rukomet

Приједор

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Холандски Ф-35

Свијет

Узбуна у Холандији: Полетјели борбени авиони

2 ч

1
Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

Друштво

Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

2 ч

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Сцена

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

3 ч

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

3 ч

0

Више из рубрике

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

Остали спортови

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

13 ч

0
Пожар у Новом Пазару

Остали спортови

Вишеструком шампиону Србије изгорјела кућа

1 д

0
Душко и Гојко Пијетловић

Остали спортови

Душко и Гојко Пијетловић за АТВ: У Бањалуци као код куће, увијек смо осјећали велику подршку

1 д

0
Србија - Црна Гора

Остали спортови

Невиђена брука рукометашица Србије: Црногорке их потпуно уништиле

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

31

Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

22

28

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

22

12

Рукометаш из Приједора постигао 30 голова на утакмици

21

58

Централне вијести 07.12.2025.

21

47

Послала отровне малине да би се осветила љубавнику: Страдале невине дјевојчице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner