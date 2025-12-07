Logo
Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

Извор:

АТВ

07.12.2025

21:00

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Савез синдиката покренуо је иницијативу да сви радници у Српској имају право на периодичне превентивне прегледе.

Обавезни систематски прегледи би, сматрају, требало да буде стављено у законски оквир, јер здрав радник је, кажу, најефикаснији радник. Сагласни су с тим и послодавци.

У ресорном министарству, кажу, ово је тема за дијалог социјалних партнера да би се дошло до рјешења које ће унаприједити здравље радника.

немања радоњић

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Систематски прегледи обавезни су за раднике са повећаним ризиком и раднике у васпитно-образовном процесу. То је препорука, која проистиче из Акта о процјени ризика на раду.

Савез синдиката жели то да промијени - да сваки радник у Српској има право на обавезне здравствене прегледе, што за сада не препознаје законска регулатива у Српској.

- Тражимо да се у што краћем року, измјене законске одредбе везано за љекарске прегледе и да сви радници једнако имају право да их послодавац упућује на обавезне љекарске прегледе, с обзиром на то да постоје процедуре које су компликоване да би обавили основне здравствене прегледе који су нам свима потребни - истакла је Александра Јакшић, стручни сарадник за заштиту здравља на раду у Савезу синдиката Републике Српске.

Знамо да је превенција најбољи лијек. Циљ периодичних превентивних прегледа и јесте да се болести откривају у раној фази како би лијечење почело на вријеме. У Заводу за медицину рада и спорта сагласни са синдикатом - периодичне прегледе радника без повећаног ризика, ставити у закон, преноси "РТРС".

- Прошле године у компанији са 300 раднике без повећаног ризика радили смо прегледе, утврдили смо два новооткривена туморска обољења, упућивали на даље претраге - навео је Владимир Шормаз, начелник Службе медицине рада у Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске.

pit bul

Свијет

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

У циљу очувања здравља радника у компанији која их има више од 2000 запослених, Мтелу, проводе више врста превентивних прегледа. А омогућили су благовремено откривање здравствених проблема, укључујући и тежа обољења.

- Љекарски прегледи за радна мјеста са повећаним ризиком обављају се сваке године, у складу са законским обавезама. Специјалистички прегледи за жене, усмјерени на превенцију и рано откривање обољења, обављају се сваке године, док се општи систематски прегледи за све запослене организују сваке три године, према препорукама из Акта о процјени ризика. Поред тога, запосленима су доступни и проширени специјалистички прегледи, који додатно унапређују превентивну заштиту здравља - указао је Стефан Личина из компаније Мтел.

Иницијатива Савеза синдиката има и подршку послодаваца. Кажу, у све треба укључити и Фонд здравственог осигурања, а потребно је, истичу, и јачати свијест о значају систематских прегледа радника.

Policija

Хроника

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

- Заиста је добра иницијатива јер је здравље радника предуслов за успјешно функционисање предузећа и за ефикасност радника - истакао је Зоран Шкребић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске

Питање које је покренуо Савез синдиката Републике Српске, истичу у Министарству рада, тема је за дијалог социјалних партнера, како би дошли до најбољег могућег рјешења.

- Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске и Влада Републике Српске ће подржати сва рјешења која ће очувати и унаприједити здравље радника у Републици Српској, а која су резултат социјалног дијалога - навели су из Министарства рада и борачко инвалидске заштите.

Заштита на раду је основно право сваког радника, загарантовано уставом и надлежним законским актима – питање је само да ли ће у те акте бити уписан и обавезан систематски преглед за сваког радника, сваке године.

