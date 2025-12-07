Жене на маргини политичке моћи

Извор:
АТВ
07.12.2025
19:10
Коментари:0
У локалној власти у БиХ доминирају мушкарци, чак 94 одсто начелника и градоначелника су мушкарци, док је свега 8 жена на тим позицијама. Слично је и у скупштинама, гдје жене чине тек 22 одсто изабраних. Статистика јасно показује да жене јесу ту, али и даље на маргини политичке моћи.
"Жене су мање заступљене у медијима јер се политичке теме и даље сматрају жаргонски речено тврђе па су некако више примјереније мушкарцима. Жене са собом доносе један вид нове енергије која је неопходна сваком политичком друштву, жене уносе емпатију И више практичности што је комбинација која може допринијети да се друштво развија", рекла је Драгана Делић, политички аналитичар.
Упркос малом броју, искуства показују да тамо гдје јесу, жене помјерају границе. Њихов приступ је често детаљнији, одговорнији и фокусиран на рјешења, а не на сукобе.
Свијет
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ
"Све жене СНСД-а које су преузеле неке од функција а било их је и има их, и те како одговорно и квалитетно обављају те послове што даје нама за право да и даље заступамо ту тезу за равномјернијом заступљеношћу. У просјеку, темељитије се припремају одговорније приступају послу у глобалу, мање афера, одговорност је на првом мјесту и с те стране поготово и у извршним функцијама и законодавним показало се да је то тако", рекла је Сњежана Новаковић Бурсаћ, члан Предсједништва СНСД-а.
Институције које се баве равноправношћу полова годинама упозоравају да жене нису ту да попуњавају листе, нити да буду декор. Њихов политички допринос далеко надилази квоте.
"Жене и те како могу дати значајан допринос у политици свакако нису ту да само попуњавају листе, увођење квота је било неопходно јер не постоји неки договор у сировој јавности око самог увођења квоти. Жене могу и те како у свим областима живота И политичким одлукама дају своје доприносе у многим стварима су далеко сензибилније а имамо И праксе земаља гдје та заступљеност далеко већа", рекла је Маја Векић, директор Центра за једнакост и равноправност полова у Влади Републике Српске.
Бројеви јесу поражавајући али њихови резултати говоре довољно, када жене добију простор, политика постаје стабилна, ефикаснија и усмјерена на грађане. А умјесто тога да ли могу, постављамо питање зашто их још нема довољно?
Најновије
Најчитаније
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Тренутно на програму