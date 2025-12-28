Билећани празничну бајку направили својим рукама

Извор:
Билећани су у сусрет дводневној манифестацији "Божићна бајка" организовали велику акцију украшавања града у којој су учествовали организатори и бројни волонтери.
Након дуго времена, у Билећу се вратила празнична радост и чаролија, а улице већ попримају љепше и топлије обрисе.
"Ово је Билећа у празничном руху. Није овдје било тендера и јавних набавки ово су Билећани направили својим рукама и слогом. ОО Језерине, билећка Библиотека, привредници, грађани су се удружили и направили "БАЈКУ". Браво Билећа".
Ovo je Bileća u prazničnom ruhu. Nije ovdje bilo tendera i javnih nabavki ovo su Bilećani napravili svojim rukama i slogom. OO Jezerine, bilećka Biblioteka, privrednici, građani su se udružili i napravili "BAJKU". Bravo Bileća👏💪
