Жељезнице Српске: Вожња и дружење са Дједом Мразом

Аутор:

Божана Живановић

26.12.2025

19:38

Фото: АТВ

Воз на редовној линији Добој - Станари - Добој кренуо је на вријеме. Крајем децембра већ више од три деценије њим путују најмлађе Добојлије. Ове године у купее је сјело 173 малишана. Узбуђење нису крили, јер за многе је то једино путовање пругом.

“Мени је сваки посебан дан кад се возим возом, дружим се, причам будем с рођацима јако ми је лијепо”,

“Сједим овдје узмем и гледам кроз прозор, причам с рођацима то радим”,

“Ово ми је тек други пут у животу да се возим с возом па лепо ми је гледам кроз прозор и видим колико брз вози”, кажу малишани.

Док су уживали у вожњи обишао их је Дјед Мраз. Жељезница му каже олакшава посао.

“ Жељезница традицију њена је да организује воз од Добоја до Станара што ми олакшава много посла зато што на једном мјесту има пуно дјеце па не морам сваком посебно да дођем”, каже Дјед Мраз.

У жељи да дјеци запослених уљепшају празнике, Жељезнице су увеле ову линију. Воз саобраћа два дана.

“Један дан је резервисан за Бањалуку, Приједор и Нови Град , другог дана је Добој, тако сваке године, надамо се да ћемо наставити и убудуће”, рекла је Александра Симић, служба за информисање Жељезница Републике Српске.

Ове године дружење са Дједа Мразом организовано је за 308 малишана. Највише њих из Добоја, гдје је и сједиште овог предузећа.

