Невјероватан подвиг Звезде у Милану: Избрисали -13

Извор:

Телеграф

15.01.2026

22:48

Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Црвене звезде направили су прави подвиг у 22. колу Евролиге, пошто су вечерас, 15. јануара на гостовању у Италији успјели да избришу минус од 12 поена који су имали пред почетак посљедње четвртине и да дођу до херојске побједе против Олимпије Милано, врло важне у борби за пласман у плеј-оф фазу такмичења - 96:104.

Лоша одбрана је нешто што је нажалост обиљежило игру Звезде и на овом мечу у Евролиги.

Црвено-бијели имали су великих проблема да зауставе ривала, посебно приликом преузимања, а Италијани су то обилато користили да дођу до лаких кошева. Све се, ипак, промијенило током посљедње четвртине.

Тада смо коначно вид‌јели ангажованију игру Звезде у одбрани, што је на другој страни обилато донијело и лаке поене у нападу. Посебно је било важно и то што је Шилдс добио четврту личну грешку на старту завршних десет минута ове утакмице.

Једино што Звезда није успјела да уради јесте да надокнади пораз од Милана од десет разлике из Београдске арене, тако да Италијанима ипак остаје бољи међусобни скор након овог дуела у случају да два тима буду изједначена на табели на крају такмичења, преноси Телеграф.

КК Црвена звезда

Коментари (0)
