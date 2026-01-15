Logo
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Извор:

Б92

15.01.2026

22:55

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Једна од најбољих скијашица свих времена Линдзи Вон огласила се на друштвеним мрежама са необичним захтјевом.

Њој је, наиме, неко украо скијашки штап са иницијалима на паркингу у Тарвизију и она је затражила помоћ да га пронађе.

Вонова је у италијанском скијалишту гд‌је се спрема за трку Свјетског купа предстојећег викенда.

– Неко ми је данас узео штап на паркингу у Тарвизију. Ако сте га видели, молим вас, јавите ми – написала је Вон на Иксу, уз фотографију тог штапа.

Американка је недавно постала најстарија побједница трке Свјетског купа у историји скијања, тријумфом у Аустрији.

На Олимпијским играма у Милану и Кортини Д'Ампецо биће фаворит за медаљу у брзинским дисциплинама алпског скијања, преноси Б92.

