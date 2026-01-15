"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Извор:
Једна од најбољих скијашица свих времена Линдзи Вон огласила се на друштвеним мрежама са необичним захтјевом.
Њој је, наиме, неко украо скијашки штап са иницијалима на паркингу у Тарвизију и она је затражила помоћ да га пронађе.
Вонова је у италијанском скијалишту гдје се спрема за трку Свјетског купа предстојећег викенда.
– Неко ми је данас узео штап на паркингу у Тарвизију. Ако сте га видели, молим вас, јавите ми – написала је Вон на Иксу, уз фотографију тог штапа.
Американка је недавно постала најстарија побједница трке Свјетског купа у историји скијања, тријумфом у Аустрији.
На Олимпијским играма у Милану и Кортини Д'Ампецо биће фаворит за медаљу у брзинским дисциплинама алпског скијања, преноси Б92.
Someone took my pole in the parking lot today in Tarvisio. If you have seen it please respond to this. Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/IljWp1CDVG— lindsey vonn (@lindseyvonn) January 15, 2026
