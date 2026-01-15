Logo
Сара Ћирковић проглашена за најбољу српску боксерку

15.01.2026

Репрезентативка Сара Ћирковић проглашена је за најбољу српску боксерку у сениорској конкуренцији у 2025. години, док је репрезентативац Растко Симић изабран за најбољег сениора, саопштио је данас Боксерски савез Србије (БСС).

За најбољу младу боксерку је проглашена Николина Џида, а најбољи женски клуб је Обилић.

Јована Угреновић је проглашена за најбољег судију у 2025. години.

Традиционална свечаност БСС и додјела пехара за најбоље у 2025. години у свим конкуренцијама одржани су на Златибору гдје се налазе све мушке селекције Србије.

Признања српским најбољим боксеркама биће уручена првом пригодном приликом.

Награде су уручили предсједник Надзорног одбора БСС Аднан Бајрамовић, селектор мушке сениорске репрезентације Милан Пиперски и селектор кадета Игор Рогић.

