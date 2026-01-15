Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Извор:
АТВ
15.01.2026
20:19
Коментари:0
Под будним оком Огњена Кузмића у Добоју стасавају неке нове кошаркашке наде. Камп је окупио више од 100 полазника, а поред дјеце из Републике Српске пристигли су и пријатељи са Косова и Метохије. За чланове Косовског Поморавља ово је први камп у клупској историји, а имају само ријечи хвале за гостопримство и домаћина.
Тренира се у три групе два пута дневно. Циљ кампа, који је потпуно бесплатан, је дружење, бављење спортом и стицање нових кошаркашких вјештина.
Задовољан је и Огњен Кузмић који се након играчке каријере посветио тренерском послу. Не крије да му је срце пуно када види велики број дјеце, а нада се да ће камп постати традиционалан.
Камп "Огњен Кузмић" траје до суботе, а већ сада показао се као пун погодак.
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму