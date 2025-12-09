Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Извор:
СРНА
09.12.2025
09:30
Брисел је новом одлуком у вези са миграцијама започео нови апсурдан и неправедан напад на Мађарску, истакао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је на "Иксу" написао да је тврдња Европске комисије да Мађарска није погођена миграционом кризом сама по себи скандалозна и потпуно одвојена од стварности.
"Мађарска је најстабилнији бастион одбране у Европи. Чак и ове године су десетине хиљада људи покушале да илегално уђу. Ми смо их зауставили нашом оградом на граници, уз ангажовање неколико хиљада граничара, што Брисел кажњава новчано са милион евра дневно", навео је Орбан.
Он је напоменуо да је Будимпешта затворила "јужну руту", али да се уз пакт о миграцији сада суочава са "западним фронтом".
"Најновијом бриселском одлуком предвиђено је да Мађарска од сљедећег јула мора или да прихвати мигранте из других европских земаља или да плати за њих.
Желим да једном за свагда буде апсолутно јасно да све док Мађарска има националну Владу, нећемо спровести ову скандалозну одлуку", поручио је Орбан.
Он је нагласио да је "јул далеко", уз подсјећање да ће избори у Мађарској бити одржани у априли.
Орбан је додао да мађарски народ на изборима мора да одабере да ли жели да изабере владу која ће постићи договор са Бриселом и прихватити пакт о миграцији или да подржи националну владу и Мађарску без миграната".
