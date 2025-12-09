Logo
Large banner

Спољно обавјештајна служба Русије: Кијев и ЕУ спремили план за још једну крађу

Извор:

Sputnjik

09.12.2025

09:37

Коментари:

0
Ruska zastava
Фото: Pixabay

Кијевски клептократски режим је припремио још једну шему крађе, коју ц́е финансирати одређене земље Европске уније, саопштила је Спољно обавештајна служба Русије (СВР).

Ради се о снабдијевању артиљеријском муницијом Оружаних снага Украјине у оквиру "Чешке иницијативе за муницију" по знатно надуваним цијенама преко пољске компаније PHU LECHMAR, наводи се у саопштењу.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Компанија планира да купује муницију из земаља источне Европе и Глобалног југа, промени етикету и прода је Украјинцима као пољске производе по пет пута већој цијени, истиче СВР.

Уједињено Краљевство, Њемачка, Француска, Данска, Норвешка и друге западне земље финансираће ову шему. Подразумијева се да је финансијски "мито" одговорним званичницима у овим земљама, наравно, укључен, наглашава СВР.

Садашња украјинска елита је толико опсједнута сопственим богаћењем да не примјећује приближавање тренутка када ће неминовно бити приморана да одговара за све своје злочине, закључује СВР.

Pecanje

Хроника

Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

PHU LECHMAR је раније био умијешан у везе са бившим шефом кабинета Зеленског, Андрејем Јермаком и групом Миндич-Зеленски.

Међутим, увјерени у своју некажњивост, украјински бизнисмени нису оклијевали да се обрате компромитованом пољском посреднику.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Сцена

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

1 ч

1
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Остали спортови

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

1 ч

0
Зашто нестаје страст у везама?

Љубав и секс

Зашто нестаје страст у везама?

1 ч

0
Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

Економија

Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Свијет

Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто стигао у Москву на састанак руско-мађарске међувладине комисије

2 ч

0
Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

Свијет

Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

2 ч

0
Пожар у ноћном клубу

Свијет

Власници ноћног клуба у ком је страдало 25 људи побјегли из земље

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

11

08

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner