Извор:
Sputnjik
09.12.2025
09:37
Коментари:0
Кијевски клептократски режим је припремио још једну шему крађе, коју ц́е финансирати одређене земље Европске уније, саопштила је Спољно обавештајна служба Русије (СВР).
Ради се о снабдијевању артиљеријском муницијом Оружаних снага Украјине у оквиру "Чешке иницијативе за муницију" по знатно надуваним цијенама преко пољске компаније PHU LECHMAR, наводи се у саопштењу.
Свијет
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту
Компанија планира да купује муницију из земаља источне Европе и Глобалног југа, промени етикету и прода је Украјинцима као пољске производе по пет пута већој цијени, истиче СВР.
Уједињено Краљевство, Њемачка, Француска, Данска, Норвешка и друге западне земље финансираће ову шему. Подразумијева се да је финансијски "мито" одговорним званичницима у овим земљама, наравно, укључен, наглашава СВР.
Садашња украјинска елита је толико опсједнута сопственим богаћењем да не примјећује приближавање тренутка када ће неминовно бити приморана да одговара за све своје злочине, закључује СВР.
Хроника
Полиција ухватила двојицу да илегално пецају
PHU LECHMAR је раније био умијешан у везе са бившим шефом кабинета Зеленског, Андрејем Јермаком и групом Миндич-Зеленски.
Међутим, увјерени у своју некажњивост, украјински бизнисмени нису оклијевали да се обрате компромитованом пољском посреднику.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму