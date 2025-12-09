Logo
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

09.12.2025

07:33

Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба
Фото: Lukas/Pexels

Локални фудбалски клуб из Подравине остао без вриједних залиха пред предстојеће празнике, јавља Даница.хр.

Како је полиција саопштила у понедјељак, непозната особа провалила је у просторије фудбалског клуба у Луњковцу, у Општини Мали Буковец код Лудбрега, и украла 15 сандука пива.

Ради се о Спортском фудбалском клубу Луњковец, који се такмичи у Другој жупанијској лиги вараждинске регије. Пиво је било припремљено за забаву коју клуб планира за екипу и навијаче.

"У периоду од 29. новембра до 5. децембра непознати починилац провалио је у простор фудбалског клуба у Луњковцу и отуђио око 15 сандука пива. Висина материјалне штете утврдиће се накнадно. Полицијски службеници настављају рад на откривању извршиоца овог кривичног дјела", саопштила је Полицијска управа Вараждин.

Судећи по "плијену", починилац је очигледно добро знао шта се налази у просторијама ШНК Луњковец ових дана, што би могло олакшати полицији потрагу.

Крађа

Хрватска

Пиво

