Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

09.12.2025
Најмање 670 људи је евакуисано када је јутрос избио пожар на Педагошком факултету у граду Новосибирску, саопштило је руско Министарство за ванредне ситуације.
Како је наведено, нема пријављених жртава, а гашење пожара је у току, преноси Интерфакс.
Према првим извјештајима, пожар је настао у канцеларији на трећем спрату, а затим се проширио на кров троспратне зграде.
Министарство је саопштило да је на лицу мјеста 85 ватрогасаца и 24 средства технике, а користи се опрема за гашење пожара на великим висинама, наводи агенција.
