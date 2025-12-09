Logo
Шта нам звијезде доносе данас?

Извор:

Агенције

09.12.2025

07:13

Шта нам звијезде доносе данас?
Фото: Pixabay

Хороскоп за уторак, 9. децембар 2025. године.

Ован

Бићете храбри и изразито активни, али и под појачаним унутрашњим притиском да се докажете. Ако сте у вези, јачаће страст, а слободне чека флерт који почиње нагло и са јаком привлачношћу. Пазите на срце.

Бик


Околности вас гурају да завршите нешто што сте одлагали. Ако сте у вези, потребно је више топлине и смиреног разговора. Ако сте слободни, привлачи вас неко ко дјелује њежно и емотивно постојано. Могуће пробавне сметње.

Близанци


Дан ће бити пун комуникације, порука и договора, али и трзавица. Ако сте у вези, поведите рачуна о тону, јер данас можете лако изговорити оно што не мислите. Нервна напетост је могућа, потребан вам је ментални предах.

Рак


Фокус је на финансијама и вриједностима па се држите оног што вам даје сигурност. Раковима у везама може бити потребна емоционална потврда од партнера више него обично. Слободне, привлачи вас особа која дјелује брижно и топлог срца, али ви никако да се опустите. Избјегавајте преједање.

Лав


Дан је повољан за јавне наступе или представљање идеја. Ако сте у вези, очекујте појачану страст и потребу за пажњом. Слободни, може вам прићи неко храбар. Могуће осцилације крвног притиска, не претјерујте са физичким напорима.

Дјевица


Дан тражи фокус на детаље и унутрашњу организацију. Ако сте у вези, можете бити дистанцирани и хтјети више тишине и мира, стога објасните партнеру ту потребу. Имаћете стомачних тегоба.

Вага


Дан вам доноси важан пословни разговор или договор. Ако сте у вези, биће вам потребан искрен разговор. Слободни могу упознати некога преко пријатеља или у неком изласку. Пазите на циркулацију.

Шкорпија


Данас можете бити под снажним утиском да преузмете контролу. Заузетима разговор о озбиљним темама је неизбјежан. Ако сте слободни, привлачи вас особа која има снажну и мистериозну енергију. Могућа напетост у раменима и врату.

Стријелац


Дан тражи да се задржите на једној идеји умјесто на њих десет. Уколико сте у вези, доносите заједничке планове који вас зближавају. Слободне привлачи неко инспиративан. Пазите на кукове и претјерану физичку активност.

Јарац


Фокус је на одговорностима и задацима који стоје већ неко вријеме. Ако сте у вези, партнер ће тражити емотивну присутност, стога учините тај мали напор, обома ће бити љепше и лакше. Осјетљиви су вам зглобови.

Водолија


Могућа мања тензија око различитих приступа у раду. Ако сте у вези, долази на ред потреба за искреношћу, можда и за разјашњењем једне теме. Слободни, можете ући у изненадан контакт. Могућа је напетост у ногама и стопалима.

Рибе


Дневни ритам захтијева ред, организацију и смиреност у послу. Ако сте у вези, потребна вам је топлина, не прича. Слободни, може се појавити нова симпатија кроз рутину, посао или свакодневне обавезе. Могуће осцилације енергије.

