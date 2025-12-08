Logo
Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Индекс

08.12.2025

16:12

Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

Предсједник Хрватске Зоран Милановић данас је, током учествовања на свечаној сједници Градског вијећа у Новој Градишки поводом Дана Града, коментарисао најављену набаву новог наоружања из Француске и Њемачке. Том је приликом поручио како нас чека "серија уговора о куповини туђег оружја", пише нет.хр.

"Оружје за масне паре стиже тек за пет година"

Милановић је рекао како се у начелу не противи набави те да је свако ново оружје за Хрватску војску добродошло. "Нисам против нити једне трансакције, све што хрватска војска добије више него што има сада је добро. Цијена и фактори који се у то уплићу је друга ствар", изјавио је Милановић.

Ипак, упозорио је на дуги рок испоруке и производне капацитете на Западу. "Куповина за масне паре доћи ће у Хрватску и бити на располагању хрватској војсци за пет година до тада се могу завршити два свјетска рата. А зашто је то тако? Нико није у стању произвести ту количину за ту цијену у западном свијету", закључио је Милановић.

