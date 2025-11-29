Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

Извор:
Телеграф
29.11.2025
15:44
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, разбили су ланац нелегалне трговине оружјем, ухапсивши три лица.
Незванично, ријеч је и о два брата од којих је један запослен као ватрогасац, а други цивил. Сумња се да је кључни дио шверцованог оружја, укључујући пиштоље и ручне бомбе, потекао из магацина Полицијске станице Дољевац.
Према незваничним информацијама, двојица браће су комаде оружја продавали по цијенама које су се кретале од 700 до чак 2.000 евра.
Иако је дио оружја пласиран у Србији, вјерује се да је већина завршила на црном тржишту у иностранству. Сумња се да су они улазили у магацин и нелегално износили оружје.
МУП потврдио хапшења и заплену арсенала
У званичном саопштењу, МУП је потврдио детаље акције и заплијене:
М. М. (28) из околине Ниша ухапшен је због сумње на недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Ухапшене су и двије жене, осумњичене за помагање.
С. Н. (28) из Ниша и С. Б. (21) из Гаџиног Хана сумњиче се за кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Сумња се да су њих двије скривале двадесетосмогодишњег младића који је, како се вјерује, извршио самоубиство пиштољем за који се сумња да је украден из магацина ПС Дољевац.
С. Б. се такође сумњичи и за кривично дјело напад на службено лице, јер је приликом претреса стана напала полицијске службенике.
У оквиру акције, полиција је на више локација пронашла и алат погодан за уклањање фабричких бројева са оружја, као и мању количину материје за коју се сумња да је марихуана.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и биће приведени надлежном тужилаштву.
