Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

Извор:

Аваз

29.11.2025

12:19

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

И то се догодило! Судија заборавио притвореника који је без основа боравио иза решетака пуних 25 дана, открива „Дневни аваз“. Прича иде овако. Бајазид Ганић из Високог је ухапшен након што је осумњичен да је напао рођеног брата и нанио му тешке тјелесне повреде. Општински суд у Високом, тачније судија Мирослав Савић, Ганићу одређује притвор.

Међутим, рјешењем Суда од 2. септембра 2025. године је утврђено да и даље постоје разлози да Бајазид Ганић буде у притвору, али се контрола оправданости притвора врши свака два мјесеца, значи најкасније до 2. новембра 2025. године.

Предмет је водио Мирослав Савић, судија који је до истека рока 2. новембра 2025. био дужан дати наредбу да се отвори нова фаза и испита контрола оправданости притвора. То је пропустио урадити и, како сазнаје „Дневни аваз“, одбрана Ганића је поднијела приједлог за укидање притвора 4. новембра и кривичну пријаву против судије Савића, што је у коначници имало за посљедицу укидање притвора Ганићу 27. новембра!

Ганић за „Дневни аваз“ каже да му није јасно зашто је уопште био у притвору јер га, како тврди, његов брат није теретио за наношење тјелесних повреда, а посебно му је, каже, криво што је без одлуке Суда 25 дана био у притвору.

Како је могуће

- То је незаконито. Мени су одређене мјере забране које ја поштујем. Мој адвокат је поднио кривичну пријаву против судије и ја нећу одустати док се не утврди његова одговорност. Не знам како је ово могуће да се догађа, а одмах су ми одредили притвор – говори разочарани Ганић.

И док се бројна криминална лица, бројни осуђеници шећу слободно, чекајући одслужење затворске казне због недостатка капацитета, Бајазид Ганић је без икаквог разлога пуних 25 дана био притворен. С правом се поставља питање, колико је оваквих случаја у држави у којој се промптно иде у затвор због два метра дрва.

Полицијски инспектори непрофесионални

Бајазид Ганић је у изјави за Аваз још навео да полицијски инспектори који су му дали да потпише изјаву, према његовим тврдњама, нису били професионални.

- Када су ми показали изјаву, ја сам видио да је то мој потпис. Али оно што је писало у изјави, ја никада нисам рекао. Није ми јасно зашто ме под сваку цијену и насилу желе смјестити иза решетака – рекао је Ганић.

