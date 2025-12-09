Мушкарац ухапшен због крађе горива

Извор:
09.12.2025
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко лишили су слободе лице иницијала О.М. због постојања основа сумње да је украо више канистера горива.
У возилу којим је управљало лице иницијала О.М. пронађено је више канистера са течношћу која својим карактеристикама асоцира на дизел гориво.
Према незваничним сазнањима АТВ-а, ријеч је о Обраду М., који је раније био осумњичен у акцији "Дизел" и наводно је остао без посла у РиТЕ Гацко.
Стравична несрећа у Дервенти: Страдао мушкарац
Како се наводи, у овој крађи је из сервисе узето 45 канистера по 25 литара. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
Полицијски службеници настављају даљи рад на овом случају.
