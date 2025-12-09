Извор:
Sputnjik
09.12.2025
09:40
Русија и Мађарска треба заједно да се супротставе спољном притиску. То је изјавио министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто на седници међувладине комисије за економску сарадњу која се одржава у Москви.
"Одлуке доносимо полазећи од наших националних интереса. Председник Русије Владимир Путин и премијер Мађарске Виктор Орбан разговарали су о веома многим важним питањима наше сарадње, што даје нови подстицај нашим међусобним односима", рекао је Сијарто.
"Морамо напорно да радимо и да се супротставимо притиску који се на нас врши. Морамо направити искорак како би порасли показатељи наше сарадње", додао је он.
Он је истакао да Будимпешта подржава све инвестиције мађарске компаније МОЛ у Русији.
"Подржавамо све инвестиције наше групе МОЛ у Русији, све њене недавне активности. Жељели бисмо да настави да ниже своје успјехе", објаснио је дипломата.
Спољно обавјештајна служба Русије: Кијев и ЕУ спремили план за још једну крађу
По његовим ријечима, Мађарска и Русија могу направити „бриљантне кораке“ напред у областима где сарађују.
"Довеле смо са собом 34 руководиоца мађарских компанија. То је веома разнолика група, која представља широк спектар мађарских организација", рекао је он на састанку.
Министар је прецизирао да су међу заступљеним компанијама ОТП банка и енергетска компанија МОЛ, пише Спутњик.
