Џо из Бањалуке оптужен за чак 11 провала: Једном бјежао од чистачице

Аутор:Стеван Лулић
09.12.2025
10:25
Коментари:1
Основни суд у Бањалуци потврдио је оптужницу против Бањалучанина Данијела Малешевића, званог Џо, који се сумњичи за више крађа на подручју овог града.
Окружно јавно тужилаштво је такође упутило приједлог Основном суду да се Малешевићу продужи притвор.
Малешевић се сумњичи да је у периоду од 20. јула до 7. септембра ове године проваљивао у угоститељске и друге објекте на подручју града Бањалука и том приликом проналазио и присвајао новац и друге предмете.
Хроника
Џоу предложен притвор, осумњичен за серију провала
"Дана 20.07.2025. године ујутру око 05.00 часова у намјери противправног присвајања туђих покретних ствари, пјешице дошао до УО 'Ц…' власништво оштећеног М.Ш. у Улици Браће Мажар и мајке Марије број … у граду Бањалука, гдје је насилним дјеловањем физичком снагом, отворио одгуривањем улазна врата те ушао у унутрашњост објекта гдје је пронашао један лаптоп марке Леново, један таблет марке Хуавеи и један мобилни телефон марке Шаоми и у ладици иза шанка готов новац у износу од 150 КМ, који је узео и присвојио и са присвојеним стварима напустио објекат, удаљивши се у непознатом правцу", наводи се у оптужници.
Такође, сумња се да је Малешевић свега три дана касније из просторија Тениског клуба у Улици Алеја Светог Саве украо два пара патика и 20 марака.
"Дана 28.07.2025. године рано ујутро око 04.40 часова дошао пјешице до УО 'Ћ….' у граду Бањалука у Улици Масарикова број …, власништво оштећеног Р…. Г…. из Бања Луке, у намјери противправног присвајања туђих покретних ствари, гдје је дјеловањем и физичком снагом насилно отворио задњи прозор у приземљу објекта, кроз који је ушао у унутрашњост објекта, извршио преметачину али није пронашао ништа од ствари него је кроз исти прозор изашао из објекта и удаљио се у непознатом правцу", додаје се у оптужници.
Истог дана, наводи се у оптужници, Малешевић је провалио у угоститељски објекат у Улици Масарикова, одакле је из шанка украо 470 КМ.
Хроника
Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством
Малешевић се, наводи Тужилаштво, ту није зауставио, те је наставио своје "походе" свега неколико дана касније.
"Дана 24.08.2025. године око 05,30 часова у Бањалуци у Ул. Јована Дучића у намјери да одузме и противправно присвоји туђе покретне ствари дошао до улазних врата фитнес центра 'О…' власништво оштећеног О.В, а затим је употребом физичке снаге дјеловањем између крила улазних врата, системом потискивања, улазна врата насилно отворио и ушао у унутрашњост објекта али је по уласку сусрео хигијеничарку фитнес центра, а одмах затим је трчећим кораком изашао из унутрашњости објекта и са лица мјеста се удаљио у непознатом правцу", стоји даље у оптужници.
Само пола сата касније, сумња се, Малешевић је провалио у угоститељски објекат у Српској улици одакле је украо касу, у којој је било 100 КМ, и интернет рутер.
Према оптужници, пронађени новац је задржао, док је касу и рутер бацио у контејнер.
"Дана 25/26.08.2025. године током ноћи у времену од 23,00 до 07,00 часова у Бањалуци у Алеји Светог Саве, у намјери да одузме и противправно присвоји туђе покретне ствари дошао до стамбене зграде у којој се у приземљу налази угоститељски објекат 'Б. М.', вл. оштећеног С.П. а затим је употребом физичке снаге отворио улазна клизна врата угоститељског објекта ушао у наведени угоститељски објекат, извршио преглед и дјелимичну преметачину шанка, а затим у унутрашњости расхладне витрине пронашао новац у износу од око 767 КМ, који је присвојио, након чега је напустио угоститељски објекат са присвојеним новцем", наводи се даље у оптужници.
Још један кафић се нашао на мети Малешевића 31. августа, тврди тужилаштво.
Здравље
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите
"Око 04,10 часова у Бањалуци у Улици Новице Церовића у намјери да одузме и противправно присвоји туђе покретне ствари дошао до угоститељског објекта, а затим је употребом физичке снаге и металног одвијача који је претходно понио са собом, завлачењем врха истог између клизних врата, једно крило насилно отворио и ушао у унутрашњост угоститељског објекта а по уласку, је извршио преглед шанка којом приликом је пронашао и отуђио новац у износу од 100 КМ и снимач видео надзора, након чега је изашао из унутрашњости угоститељског објекта а отуђени новац је потрошио за своје потребе", наводи ОЈТ Бањалука
Само сат времена касније, према оптужници, Малешевић је провалио и у кафић на Булевару Живојина Мишића из којег је украо 2.000 КМ.
"Дана 07.09.2025. године око 04,45 часова у Бањалуци у Улици Булевар војводе Живојина Мишића, у намјери да одузме и противправно присвоји туђе покретне ствари дошао до улазних врата угоститељског објекта 'Ц…' вл. оштећеног М. Б, те је употребом физичке снаге и металног одвијача, који је претходно понио са собом, завлачењем врха истог између штока и крила улазних врата, системом полуге и потискивања, улазна врата насилно отворио и ушао у унутрашњост угоститељског објекта 'Ц…', а по уласку, је извршио преглед и дјелимичну преметачину просторија и шанка, којом приликом је у ладици пронашао и отуђио новац у износу од 400 КМ у разним апоенима, а затим изашао из унутрашњости објекта а отуђени новац је потрошио за своје потребе", тврди Тужилаштво.
Истог дана, само сат времена послије, Малешевић је, како се сумња, упао у фитнес студио у Улици Васе Пелагића, али тамо није пронашао ништа.
Здравље
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите
"Дакле, обијањем и проваљивањем у 11 наврата радњама описаним у тачкама од 1 до 11 изреке ове оптужнице, одузео туђе покретне ствари из затворених зграда, у намјери да их противправно присвоји. Чиме би, починио Продужено кривично дјело Тешке крађа из члана 226 става 1 тачке 1 Кривичног законика Републике Српске у вези са чланом 57 став 1 Кривичног законика Републике Српске, кажњиво по члану 226 став 1 КЗ Републике Српске", закључује се у оптужници.
Хроника
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
10
51
10
49
10
48
10
40
Тренутно на програму