Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

Извор:

Индекс

09.12.2025

11:39

Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад
Фото: Pixabay

Меркур 11. децембра улази у знак Стријелца и тиме започиње период менталног ширења, оптимизма и јасније визије будућности.

Меркур је планета која управља комуникацијом, логиком и начином на који обрађујемо информације. Када уђе у Стријелца, знак повезан са учењем, путовањем и потрагом за истином, наш мисаони процес се шири и постаје отворенији.

Од тренутка када Меркур пређе у овај ватрени хороскопски знак, многи ће осјећати снажнији порив за истраживањем нових идеја. Разговори постају живљи, а теме прелазе из практичних детаља у ширу слику, филозофију, планове и смислена питања.

Ово је период у којем људи чешће размишљају о сопственим увјерењима, мотивацијама и жељи за растом. Стријелац подстиче искреност, па комуникација постаје директнија и храбрија, иако понекад мање дипломатска.

Транзит Меркура кроз Стријелца подржава учење, писање, планирање путовања, академске пројекте и све облике комуникације који захтијевају инспирацију и ширину. Лакше се доносе одлуке о дугорочним циљевима, а питања смисла и личне визије добијају већу тежину.

Ипак, иако овај транзит доноси ентузијазам и менталну слободу, може отежати фокус на детаље. Послови који захтијевају прецизност могу тражити додатну пажњу. Упркос томе, цјелокупна енергија периода подстиче оптимизам, истраживање и храбрије размишљање, што га чини идеалним тренутком за почетак нових идеја и ширење сопствених граница.

Хороскоп

астрологија

