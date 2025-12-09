Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

Извор:
09.12.2025
11:39
Меркур 11. децембра улази у знак Стријелца и тиме започиње период менталног ширења, оптимизма и јасније визије будућности.
Меркур је планета која управља комуникацијом, логиком и начином на који обрађујемо информације. Када уђе у Стријелца, знак повезан са учењем, путовањем и потрагом за истином, наш мисаони процес се шири и постаје отворенији.
Од тренутка када Меркур пређе у овај ватрени хороскопски знак, многи ће осјећати снажнији порив за истраживањем нових идеја. Разговори постају живљи, а теме прелазе из практичних детаља у ширу слику, филозофију, планове и смислена питања.
Ово је период у којем људи чешће размишљају о сопственим увјерењима, мотивацијама и жељи за растом. Стријелац подстиче искреност, па комуникација постаје директнија и храбрија, иако понекад мање дипломатска.
Транзит Меркура кроз Стријелца подржава учење, писање, планирање путовања, академске пројекте и све облике комуникације који захтијевају инспирацију и ширину. Лакше се доносе одлуке о дугорочним циљевима, а питања смисла и личне визије добијају већу тежину.
Ипак, иако овај транзит доноси ентузијазам и менталну слободу, може отежати фокус на детаље. Послови који захтијевају прецизност могу тражити додатну пажњу. Упркос томе, цјелокупна енергија периода подстиче оптимизам, истраживање и храбрије размишљање, што га чини идеалним тренутком за почетак нових идеја и ширење сопствених граница.
