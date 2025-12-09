Logo
Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Sputnjik

09.12.2025

11:29

Фото: Танјуг/АП

Тврдње њемачког канцелара Фридриха Мерца да се Русија спрема да нападне НАТО, наводно садржане у одређеним државним доктринама, представљају потпуну глупост, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

„Што се тиче припреме напада на НАТО, то је потпуна глупост. Поново, позивам све да чују извор - нашег предсједника Владимира Путина“, поручио је Песков, коментаришући Мерцове изјаве.

Мерцове изјаве о „обнављању СССР-а“ и „нападу на Европу“ су нетачне, нагласио је Песков.

„Путин не жели да обнови СССР, то је немогуће, и он је то рекао“, закључио је портпарол, пише Спутњик.

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Fridrih Merc

