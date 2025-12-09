Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Извор:
Телеграф
09.12.2025
11:26
Коментари:0
Тужилаштво у Панчеву подигло је оптужницу против Н.Б. (29) због недозвољених полних радњи над малољетном особом.
Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против Н.Б. (29) због кривичног дјела Недозвољене полне радње.
Здравље
Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти
Сумња се да је дјело извршено у Опову, у јуну 2022. године, у путничком возилу, а оштећена је малољетна шеснаестогодишња сестра окривљеног.
Тужилаштво је суду предложило изрицање затворске казне од осам мјесеци за окривљеног Н.Б.
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму