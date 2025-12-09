Logo
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Фото: Pixabay

Тужилаштво у Панчеву подигло је оптужницу против Н.Б. (29) због недозвољених полних радњи над малољетном особом.

Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против Н.Б. (29) због кривичног дјела Недозвољене полне радње.

Сумња се да је дјело извршено у Опову, у јуну 2022. године, у путничком возилу, а оштећена је малољетна шеснаестогодишња сестра окривљеног.

Тужилаштво је суду предложило изрицање затворске казне од осам мјесеци за окривљеног Н.Б.

Тагови:

Силовање

Оптужница

