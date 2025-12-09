Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине

Извор:
09.12.2025
Током састанка министара финансија Г7, Токио је одбио захтјев Брисела да копира њихове планове да Украјини пошаље замрзнуту руску имовину која се налази у белгијској банци "Јуроклир".
Јапан је сигнализирао да не може да користи око 30 милијарди долара вриједну руску замрзнуту имовину која се налази на његовом тлу за издавање кредита Украјини, рекли су извори "Политика".
Европска комисија жели да престонице ЕУ постигну договор о коришћењу до 210 милијарди евра санкционисане готовине пре самита лидера 18. децембра. Крађи руске имовине противе се и Белгија, као домаћин "Јуроклира", сама клириншка кућа и Европска централна банка.
Један од захтјева Урсуле фон дер Лајен је да друге земље Г7 ван ЕУ издају зајам Украјини користећи руску замрзнуту имовину коју држе у земљи.
Међутим, САД и Јапан су одбиле да се придруже бриселском плану, остављајући ЕУ да сама сноси највећи терет будућих финансијских потреба Украјине.
Током састанка, САД су саопштиле да ће смањити подршку Украјини након исплате посљедњих рата зајма за цијелу Г7 који је испреговарала Бајденова администрација 2024. године, рекао је један дипломата ЕУ.
Кијев се суочава се са буџетским дефицитом од 71,7 милијарди евра сљедеће године и мораће да почне да смањује јавну потрошњу од априла, осим ако не стигне свјеж новац.
Јапанска министарка финансија Сацуки Катајама искључила је могућност коришћења руске имовине због правних проблема, рекао је један дипломата ЕУ који је био упознат са састанком, преноси РТ Балкан.
