Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

Милан Недељковић преузеће 14. маја 2026. дужност предсједника Управе BMW АГ-а, одлучио је Надзорни одбор компаније.
Недељковић ће на тој позицији наследити Оливера Зипсеа, који је члан Управе BMW АГ-а више од десет година, а њен предсједник од августа 2019. године. Надзорни одбор притом је изричито захвалио Зипсеу на његовим великим заслугама за BMW Групу.
Предсједник Надзорног одбора BMW АГ-а Ницолас Петер истакао је да Недељковић доноси јасан стратешки поглед, снажну способност спровођења планова и изражено предузетничко размишљање.
"Милан Недељковић залаже се за јасну усмереност у управљању ресурсима, било да је реч о економским или еколошким питањима. Он зна да одушеви људе за идеје, окупи их око заједничких вредности и мотивише их на врхунске резултате. То је кључна лидерска квалитета за наставак успешног курса BMW Групе у актуелној трансформацији", рекао је Петер.
Мандат Оливера Зипсеа на месту председника Управе 2023. године продужен је изнад уобичајене границе до 2026. године. Након главне скупштине 13. маја 2026., Зипсе ће, према плану, завршити своју управљачку каријеру након укупно 35 година проведених у компанији.
Петер је том приликом нагласио допринос досадашњег предсједника Управе.
"Оливер Зипсе учинио је изузетно много за BMW Групу и на томе му сви дугујемо захвалност. Водио је компанију кроз глобалне кризе попут пандемије коронавируса и снажно је стајао иза пројекта Неуе Klasse, највећег будућег пројекта компаније. Његов фокус је увијек био успјех BMW-a, а и у тешким околностима јасно је заузимао ставове и одржавао компанију на стабилном курсу", рекао је.
Милан Недељковић члан је Управе BMW АГ-а од 2019. године, гдје је задужен за производњу. Педесетшестогодишњи менаџер каријеру је у BMW-u започео још 1993. године као приправник, а током година стекао је опсежно међународно искуство.
Обнашао је низ водећих функција, међу којима су: директор погона у Оксфорду, директор погона у Лајпцигу и Минхену, као и водитељ корпоративног квалитета. Његов уговор на мјесту предсједника Управе важи до 2031. године.
Предсједник Главног радничког вијећа BMW-a и заменик предсједника Надзорно одбора, Мартин Кимих, истакао је да Недељковић ужива велико повјерење међу запосленима.
"Милан Недељковић има снажан углед унутар радне заједнице BMW-a. С њим желимо да наставимо дугогодишњу традицију партнерске сарадње између радничког већа и управе и наставимо да пишемо успјешну причу BMW-a", рекао је Кимих.
